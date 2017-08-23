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США продолжат поставлять энергоносители в Европу

Экономика и бизнес
23 августа, 22:33 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, августа. /ТАСС

В Госдепартаменте заявили, что Вашингтон "продолжит работу по расширению" возможностей выбора поставщика энергоносителей

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ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. США продолжат поставлять энергоносители в Европу, чтобы государства континента "не зависели от единственного или доминирующего" поставщика. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Она подчеркнула, что США "продолжат работу по расширению" возможностей выбора поставщика энергоносителей, чтобы европейские "страны не зависели от одного или доминирующего источника энергии".

Науэрт рассказала о первой партии сжиженного природного газа из США, доставленной на днях в Клайпедский государственный морской порт Литвы на Балтике.

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