Компания Hyundai пока не готова производить электромобили в России

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Корейский автопроизводитель Hyundai пока не готов производить электромобили на территории России. Об этом сообщил ТАСС управляющий директор ООО "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев.

"Вопрос производства электромобилей Hyundai в России несколько преждевременный. Но мы действительно изучаем рынок и перспективы электрических автомобилей, тем более учитывая, что у нас есть Ioniq как бренд электро- и гибридных автомобилей. То есть сейчас мы находимся на стадии изучения рынка и его потенциала, но в целом производство электромобилей в России - это скорее вопрос перспективы", - сказал он.

По словам Калицева, в ближайшие год-два электрический автомобиль не будет представлять никакого интереса с точки зрения объема продаж. Но это, безусловно, общемировой тренд и Россия как часть мировой экономики будет ему следовать.

Управляющий директор подчеркнул, что рынок и инфраструктура рынка должны быть готовы для электромобилей, и здесь нельзя обойтись без государственной поддержки.

В начале июля губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что правительство города ведет переговоры с руководством Hyundai Motor об открытии производства электромобилей на заводе компании под Сестрорецком (пригород Петербурга).