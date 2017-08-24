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Источник, близкий к РФПИ: фонд готов рассмотреть участие в проекте ВСМ "Евразия"

Экономика и бизнес
24 августа, 13:49 UTC+3 МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Магистраль протяженностью 9 тыс. 447 км соединит Пекин, Москву и Берлин

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций готов рассматривать участие в проекте строительства российского участка ВСМ "Евразия", сообщил ТАСС источник, близкий к фонду.

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"Конкретные параметры еще не определены и будут зависеть от переговоров с иностранными партнерами фонда", - отметил собеседник агентства. В РФПИ от официальных комментариев воздержались.

О проекте

В настоящее время идет проектирование участка Москва - Казань, который в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали "Евразия". Начало строительства ВСМ Москва - Казань запланировано на 2018 год, ввод в эксплуатацию - на 2023 год. Ранее о возможности привлечения к финансированию ВСМ Нового банка развития БРИКС говорил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин.

Общая протяженность ВСМ "Евразия" составит 9 тыс. 447 км (расстояние Пекин - Москва - Берлин), в том числе участок Брест - Достык (4 тыс. 851 км, из которых по территории РФ - 2 тыс. 366 км). Общие капитальные затраты на строительство участка Брест (Белоруссия) - Достык (Казахстан) составляют 7,08 трлн рублей, участка Достык - Урумчи (Китай) - 0,76 трлн рублей. Стоимость российского участка ВСМ "Евразия" оценивается в 3,58 трлн рублей. Предполагается, что ВСМ по России пройдет от станции Красное (Смоленская область, недалеко от границы с Белоруссией) до станции Золотая сопка (Челябинская область, недалеко от границы с Казахстаном).

В презентации ВСМ "Евразия" говорится, что проект может быть реализован с использованием инфраструктурной ипотеки. Также в числе возможных мер государственной поддержки - механизмы государственно-частного партнерства и концессии, госгарантий, специнвестконтракта, капитального гранта и прямых субсидий, налоговые льготы и возвратное налоговое финансирование.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума предложил внедрить в России механизм "инфраструктурной ипотеки" для инвесторов. Он отметил, что речь идет о внедрении схемы, когда инфраструктурный объект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов, а пользователи объекта этот кредит постепенно погашают. Таким образом, возврат капиталовложений предлагается осуществлять за счет регулярных платежей, которые будут поступать от основных выгодоприобретателей инфраструктурных объектов, то есть из бюджетов разных уровней, инфраструктурных монополий и т. д. Для обеспечения платежей также может быть использован механизм госгарантий.

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