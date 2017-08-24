Дворкович: мировое соглашение Сбербанка и "Транснефти" полезно для их сотрудничества

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РЯЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Предложенное Сбербанком мировое соглашение с "Транснефтью" в рамках судебного разбирательства по сделке с валютными деривативами было бы целесообразно для их будущего сотрудничества, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Это вопрос воли двух сторон, но, мне кажется, это [мировое соглашение] было бы правильно, - сказал он. - Я имею в виду, с точки зрения будущего партнерства, а не с точки зрения урегулирования".
В июне Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Транснефти" к Сбербанку и признал недействительной сделку с производными финансовыми инструментами, в результате которой трубопроводная монополия понесла убытки на 66,5 млрд руб. Однако 23 августа Девятый арбитражный апелляционный суд встал на сторону Сбербанка и отменил решение суда первой инстанции.
Сделка с деривативами была заключена перед валютным кризисом 2014 года.
В отчете за 2014 год "Транснефть" сообщила, что в декабре 2013 года "в целях снижения стоимости обслуживания корпоративных облигаций" заключила сделку с банком, контролируемым государством, одновременно приобрела барьерный опцион-пут с отлагательным условием и продала барьерный опцион-колл с отлагательным условием на сумму $2 млрд с датой исполнения в сентябре 2015 года.
В конце 2014 года, на фоне девальвации рубля, "Транснефть" заключила с банком сделку "процентный своп", предполагающую обмен плавающей ставки на плавающую (float-to-float) на основе амортизируемой номинальной суммы на срок до 2029 года. В рамках сделки были реструктурированы условия по барьерным опционам в части изменения барьера в сторону увеличения, а также заключены опционы со сроками исполнения в октябре - декабре 2014 года.
В январе 2017 года "Транснефть" подала в суд на Сбербанк, заявив, что не знала о рисках таких сделок и банк о них не предупредил, в результате чего компания получила 66,5 млрд руб. убытков.
Чистый убыток от операций с производными финансовыми инструментами "Транснефти" за 2014 год составил 75,3 млрд руб.
Как рассказывал в интервью РБК первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин, компания в рамках сделки со Сбербанком не пыталась застраховать валютные риски, а работала над удешевлением своего долгового портфеля. Он также сообщил, что в ходе переговоров с февраля 2013 года Сбербанк заверял, что "вся сделка не несет для компании никаких рисков".