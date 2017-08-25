География полетов из Крыма за три года расширилась в пять раз

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. География полетов из аэропорта Симферополя по российским направлениям расширилась в пять раз за три с лишним года после воссоединения Крыма с Россией. Сегодня с полуострова можно улететь более чем в 60 российских городов, в следующем сезоне, возможно, к ним добавятся Калининград, города Дальнего Востока и Камчатки, рассказал ТАСС генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин.

"География полетов [из Крыма в российские города] в общем расширилась более чем в пять раз", - отметил собеседник агентства.

"Если в украинский период мы обслуживали порядка 10-15 российских направлений в зависимости от сезона… то после перехода аэропорта Симферополь в правовое поле РФ число рейсов по российским направлениям расширилось. Уже в 2014 году в аэропорт летали рейсы по 35 направлениям… на данном этапе мы оперируем уже порядка 60 направлениями по РФ", - пояснил Плаксин.

Из рядового аэропорта - в популярный

Собеседник агентства рассказал, что в украинский период аэропорт Симферополя был "рядовым региональным аэропортом", в то время он обслуживал менее 90 тыс. пассажиров в месяц. Исключение было лишь в курортный сезон, когда туристы из разных уголков Украины и некоторых зарубежных стран прилетали на отдых.

"Безусловно, плюсом того периода были международные рейсы (сейчас аэропорт обслуживает только внутрироссийские направления - прим. ТАСС), однако общий пассажиропоток оставлял желать лучшего. Существенного прироста пассажиров из года в год не наблюдалось, и предпосылок к росту пассажиропотока также не было", - отметил Плаксин.

Так, по его данным, за 2012 год симферопольский аэропорт обслужил порядка 1,1 млн пассажиров, а в 2013 году эта цифра составляла 1,2 млн. В 2016 году аэропорт обслужил 5,2 млн пассажиров.

Плаксин напомнил, что до воссоединения Крыма с РФ перелеты из аэропорта Симферополь осуществлялись по Украине, в Турцию, Германию, Армению, Латвию, Узбекистан и так далее. Что касается российских направлений, то в разные годы украинского периода Крыма в города РФ самолеты отправлялись в аэропорты Московского авиаузла, а также в Санкт-Петербург, Курск, Уфу, Екатеринбург, Сургут, Новосибирск, Нижний Новгород и ряд других.

"Сегодня [из аэропорта Симферополь] рейсы выполняются на юг, север, в центральную часть России, Урал и Сибирь. Также хорошо налажено сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. Так, в Москву из Симферополя выполняется более 300 рейсов в неделю, в Санкт-Петербург - около 60", - отметил Плаксин.

Развитие новых направлений

Собеседник ТАСС рассказал, что, несмотря на развитость маршрутной сети полетов в Крым, на полуостров по-прежнему нельзя прилететь прямым рейсом из Калининграда, с Дальнего Востока и Камчатки.

"На это есть объективные причины: открытие новых направлений планируются авиакомпаниями на основе анализа пассажирского спроса и целого ряда маркетинговых исследований. Просто чьего-то желания мало. Важный аспект здесь играет и расстояние - без пересадок в Петропавловск-Камчатский или Владивосток можно долететь только на широкофюзеляжном самолете, таком как Boeing 747. И нельзя забывать о том, что чем больше расстояние, тем выше издержки у авиаперевозчиков", - пояснил Плаксин.

Он не исключил, что рейсы по этим направлениям откроются в 2018 году.

"Мы заинтересованы в развитии данных направлений, активно работаем с авиакомпаниями, надеюсь, что в следующем году по данным направлениям мы полетим <…> Спрос среди жителей данных регионов на отдых в Крыму, я уверен, есть, поэтому необходимо наладить транспортное сообщение с этими направлениями", - сказал гендиректор аэропорта.

Рейсы за рубеж пока под санкциями

По словам Плаксина, несмотря на то, что аэропорт Симферополя сохраняет приставку "международный", рейсы из-за рубежа с 2014 года он не принимает, хотя готов возобновить полеты в любой момент.

"Из Симферополя сегодня, к сожалению, нет открытых международных направлений, и на данный аспект повлиять мы пока не в силах. Не осуществляются зарубежные перелеты по причине санкций", - сказал он.

"Мы готовы принимать иностранных перевозчиков, и у нас все для этого есть, но причины опасения авиакомпаний также можно понять. Попасть под санкции не хочет никто. Мы открыты к сотрудничеству и ведем переговоры, но пока говорить о чем-то конкретном не будем", - пояснил Плаксин.

В целом, отметил он, санкции не повлияли на работу аэропорта, если говорить о внутренних перевозках, и главный показатель здесь, по словам эксперта, - пассажиропоток. Однако собеседник агентства признал, что ограничительные меры повлияли на закупки технологического оборудования для нового терминала, который сейчас строят в Симферополе, и планируют открыть весной 2018 года.

"Традиционно при строительстве подобных объектов используется оборудование западных производителей, которые в нашем случае отказались от поставок в Крым. Но мы не видим в этом больших проблем и переориентировались на отечественных и азиатских производителей", - заключил Плаксин.