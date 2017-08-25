Число выявленных ФАС нарушений в закупках в дорожном строительстве выросло в два раза

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по итогам I полугодия текущего года выявила 2,2 тыс. нарушений в закупках в сфере дорожного строительства. Это почти в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в пресс-релизе службы.
Речь идет о закупках работ по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.
В отчетном периоде ФАС выдала более тысячи предписаний участникам торгов, тогда как в первой половине 2016 года таких предписаний было 460, отмечается в сообщении.
По данным службы, наиболее частым нарушением при проведении аукционов в сфере дорожного строительства является установление заказчиками излишних требований к объекту закупки и необоснованное укрупнение лотов. В случае же с конкурсами ФАС, как правило, имеет дело с нарушениями порядка оценки поданных заявок, резюмировала служба.