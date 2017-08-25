Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число выявленных ФАС нарушений в закупках в дорожном строительстве выросло в два раза

Экономика и бизнес
25 августа, 10:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Речь о закупках работ по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по итогам I полугодия текущего года выявила 2,2 тыс. нарушений в закупках в сфере дорожного строительства. Это почти в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в пресс-релизе службы.

Смотрите также

"Известия": ФАС предлагает ввести штрафы и премии для сотрудников госкомпаний по закупкам

ФАС в 2016 году выявила более 70 картелей при закупках лекарств

"Роснефть" в суде оспорит предписания ФАС по закупкам труб на 52 млрд рублей

Речь идет о закупках работ по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

В отчетном периоде ФАС выдала более тысячи предписаний участникам торгов, тогда как в первой половине 2016 года таких предписаний было 460, отмечается в сообщении.

По данным службы, наиболее частым нарушением при проведении аукционов в сфере дорожного строительства является установление заказчиками излишних требований к объекту закупки и необоснованное укрупнение лотов. В случае же с конкурсами ФАС, как правило, имеет дело с нарушениями порядка оценки поданных заявок, резюмировала служба.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий
2
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать ученые степени
3
Спасатели подняли упавший в море автобус на поверхность
4
В Киеве пытались подорвать монумент с вонзенным в карту РФ мечом
5
Путин и Медведев поздравили с юбилеем актрису театра и кино Маргариту Терехову
6
В США медработник выиграла в лотерею рекордные $759 млн
7
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама