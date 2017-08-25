Татфондбанк подал иск о банкротстве к одному из своих крупных акционеров

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КАЗАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал иск Татфондбанка к компании "Новая нефтехимия" (владеет 20% банка). Об этом сообщается в материалах суда.
"ПАО "Татфондбанк" в лице конкурсного управляющего ГК "Агентство по страхованию вкладов" подал иск о признании ООО "Новая нефтехимия" банкротом. Сумма исковых требований - 161,5 млн рублей", - сказано в материалах.
Как сообщалось ранее, накануне Арбитражный суд Татарстана прекратил производство по делу о банкротстве "Новой нефтехимии" по иску ООО "Производственная компания "КамПолиБэг", (г. Елабуга, Татарстан). Он был подан 13 июля 2017 года. Сумма исковых требований составила 411 тыс. рублей.
"Новая нефтехимия" занимается в качестве основного вида деятельности вложением в ценные бумаги, а также добычей сырой нефти и попутного газа. "Новая нефтехимия" владеет 20% некогда самого крупного банка Татарстана - Татфондбанка (сейчас находится в процедуре банкротства), а также 100% Тимербанка, в отношении которого Банк России 21 августа этого года продлил действие временной администрации на шесть месяцев.
Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Татфондбанка 3 марта 2017 года Согласно данным отчетности, на 1 февраля 2017 годаТатфондбанк по величине активов занимал 42 место в банковской системе РФ.