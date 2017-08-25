Акции банка "Открытие" на Мосбирже подешевели на 10%, затем резко сократили падение до 1%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Акции банка "Открытие" в начале торгов на Московской бирже подешевели на 10%, до 1260 рублей за одну бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Тем не менее, почти сразу после падения на 10% акции банка сократили снижение стоимости до 1% и к 11:20 мск торгуются у отметки 1385 рублей за акцию.

Ранее газета "Ведомости" написала о том, что "Открытие" может стать первым банком, который перейдет фонду консолидации банковского сектора (фонд создал ЦБ РФ для санации банков). Об этом изданию сообщили четыре госбанкира, источник, близкий к ЦБ, и два человека, знающих это: один - от сотрудника ЦБ, другой - от "ФК Открытие". И, хотя собеседники "Ведомостей" называют такой сценарий высоковероятным, все же никаких решений пока не принято, пишет газета.

Холдинг "Открытие"

Холдинг "Открытие" - крупнейшая частная финансовая группа в России по размеру активов (3,7 трлн рублей). Акционерами "Открытия" являются Вадим Беляев (28,61%), Группа "ИФД КапиталЪ" (19,9%), банк ВТБ (9,99%), "ИСТ Холдинг" (9,82), Рубен Аганбегян (7,96%), Александр Мамут (6,67%).

В первом квартале 2017 года чистая прибыль банка "Открытие" по МСФО упала в 4,3 раза и составила 358 млн рублей.

В июле аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило "Открытию" кредитный рейтинг BBB- со "стабильным" прогнозом. Рейтинг не позволяет кредитной организации привлекать средства федерального бюджета и НПФ. Агентство отметило, что существенное давление на кредитоспособность банка оказывает слабое качество активов, а также вероятность негативного влияния на ликвидность и достаточность капитала банка со стороны холдинга.

В начале августа агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к "Открытию", сообщило, что кредитная организация ведет переговоры о привлечении нового инвестора, "который увеличит капитал банка, получив долю в нем".

Согласно ежемесячной отчетности кредитной организации на сайте ЦБ РФ, отток средств физических лиц из банка "Открытие" за июль составил 36 млрд рублей. Отток средств юридических лиц составил 319 млрд рублей. Из них 280 млрд рублей юридические лица забрали со срочных депозитов, еще 39 млрд рублей - с текущих счетов.

По данным портала "Банки.ру", на 1 июля кредитная организация занимает шестое место по размеру активов среди российских банков.