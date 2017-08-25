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Минэнерго прогнозирует сокращение потребление угля в большой энергетике на 5 млн тонн

Экономика и бизнес
25 августа, 12:27 UTC+3 МЕЖДУРЕЧЕНСК область/ 25, августа. /ТАСС

Объемы потребления могут снижаться в том числе из-за устаревших блоков на угольных станциях

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МЕЖДУРЕЧЕНСК /Кемеровская область/, 25 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики России РФ прогнозирует сокращение годового потребления угля в большой энергетике через пять лет на 5 млн тонн, на данный момент оно составляет около 90 млн тонн в год. Об этом в пятницу сообщил замминистра энергетики Анатолий Яновский журналистам в Междуреченске.

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"Я говорю о периоде сокращения, скажем, не менее пяти лет. Не думаю, что в течение (ближайших - прим.ТАСС) пяти лет что-то будет сильно совращаться. Думаю, что, наверно, 5 млн тонн энергетического угля с точки зрения большой энергетики сократится", - сказал он. По его данным, в настоящее время потребление составляет "порядка 90 млн тонн в год", и, как минимум, оно стабильно последние 10 лет.

"На протяжении большого периода времени - не менее 10 лет - объемы потребления примерно стабильны. Ежегодно они не увеличиваются, я не думаю, что они будут увеличиваться, снижаться они могут, поскольку блоки на наших угольных станциях были построены достаточно давно, есть 40-50 лет (назад)", - добавил Яновский.

Он рассказал, что на этих блоках используются "отсталые технологии", которые приводят к высокому удельному расходу топлива на выработку электроэнергии, такие станции работают с постоянно низким КПД.

"Поэтому в случае замещения даже на этих угольных блоках - строительства новых взамен выбываемых, исходя из того, что современные блоки отличаются более высокой производительностью и более низким удельным расходом (топлива - прим.ТАСС), общие объемы потребления в большой энергетике энергетического угля будут снижаться", - добавил он.

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