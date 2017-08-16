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Минэнерго назвало достаточным уровень инвестиций угольных компаний в экологию

Экономика и бизнес
16 августа, 18:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Главной проблемой, на взгляд министерства, остается борьба с недобросовестными малыми компаниями

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МОСКВА,16 августа. /ТАСС/. Ведущие угольные компании страны уже имеют программы на несколько лет для решения проблем экологии в регионах угольной промышленности. Дополнительные инвестиции не требуются. Об этом ТАСС сообщили в министерстве энергетики.

"Никаких дополнительных инвестиций не требуется. Все ведущие угольные компании страны уже имеют программы мероприятий экологической безопасности на ближайшие несколько лет, на которые в бюджетах уже предусмотрены существенные статьи расходов", - сказали в Минэнерго.

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В среду на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России президент РФ Владимир Путин призвал использовать современные экологичные технологии в угольных терминалах морских портов страны, где особенно остро стоит проблема экологии из-за высокой концентрации угольной пыли в воздухе.

В Минэнерго отметили ТАСС, что российские угольные компании уже осуществляют ряд мероприятий по снижению выбросов угольной пыли. При этом наиболее применяемыми технологиями и оборудованием являются: оснащение угольных складов пыле-ветрозащитными экранами, пылеподавление с применением снегогенераторной установки, увлажнение угля с использованием туманообразующих пушек, использование мощных систем аспирации, мобильных вакуумных очистных машин, грейферов увеличенной емкости для перевалки угля.

Министерство также отметило постепенное улучшение экологической обстановки в угледобывающих регионах. Главной проблемой, на взгляд Минэнерго, остается борьба с недобросовестными малыми компаниями, чаще всего с относительно короткой историей работы в отрасли. "На данный момент идет работа по ужесточению на законодательном уровне мер наказания подобных предприятий в случае несоблюдения предписаний органов государственного надзора (Роспотребнадзор, Роспироднадзор)", - сообщили в Минэнерго.

Проблема загрязнения угольной пылью

Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский ранее говорил, что Минэнерго РФ выступает против запрета использования открытой перевалки угля в портах, через которые продукция отправляется на экспорт, и считает необходимым бороться, прежде всего, с неспециализированными площадками для размещения угля. Именно с помощью современных технологий, по его словам, надо бороться с этой проблемой. Между тем, Яновский добавил, что проблема возникает не там, где крупные терминалы, а там, где есть площадки, не специализирующиеся на хранении угля, но по договоренности с их владельцем топливо там размещается.

Экологическую проблему затронул во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным мальчик Андрей Боль из Находки. Он попросил главу государства решить проблему загрязнения угольной пылью в находкинском порту. Путин пообещал разобраться таким образом, чтобы "людям и экологии ущерб был минимизирован".

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью обострилась в 2017 году, когда через порты Приморья резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате открытой перевалки груза пыль стало разносить ветром по окрестностям, она начала покрывать улицы населенных пунктов. Это вызвало многочисленные жалобы населения. Сейчас в Приморье создают единую санитарно-защитную зону для терминалов, работающих в городской черте, модернизируют перегрузочные комплексы, а также жестко контролируют соблюдение технологического процесса при перевалке пылящего груза.

Как писала ранее газета "Коммерсант", глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, ее заместитель Владимир Панов и другие депутаты подготовили проект поправок к законодательству, согласно которым на морских терминалах в границах населенных пунктов хранение, обработка и перевалка угля с использованием грузовых складов, конвейерных систем, перегрузочного и прочего оборудования открытого типа будут запрещены уже с 1 ноября 2017 г. Запрет затронет 23 терминала, переваливающих до половины угля.

Источник газеты на рынке говорил, что при переходе на закрытый тип перевалка подорожает на 70-80%, что снизит конкурентоспособность российского угля.

По данным Росприроднадзора, с 2016 г. ведомство получило более 80 жалоб граждан и общественных организаций на угольную пыль.

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