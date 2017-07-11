Минэнерго РФ выступает против запрета открытой перевалки угля в портах

КЕМЕРОВО, 11 июля. /ТАСС/. Минэнерго РФ выступает против запрета использования открытой перевалки угля в портах, через которые продукция отправляется на экспорт, и считает необходимым бороться, прежде всего, с неспециализированными площадками для размещения угля. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский на совещании по актуальным вопросам угольной промышленности с участием представителей администрации Кемеровской области и угольных компаний.

"Мы сейчас будем и уже начали предпринимать максимум усилий для того, чтобы эта инициатива не оформилась в закон первого чтения. Потому что считаем это абсолютно неправильно: для угольной промышленности - это будет просто катастрофа с точки зрения экспорта", - сказал он. Яновский напомнил, что в этом году из общего объема планируемой добычи в 400 млн тонн угля 185 млн тонн будут поставлены иностранным потребителям.

Как сообщил Яновский журналистам, проблемы, связанные с открытой перевалкой угля, в РФ должны решаться, "как и во всем цивилизованном мире". "Угольные терминалы используют технологии, которые обеспечивают их безопасную работу, не нанося вред окружающей среде: делаются защитные, достаточно высокие экраны для того, чтобы, учитывая розу ветров, пыль не выдувалась, используются системы пылеподавления, которые устанавливаются на вышках и соответствующим образом орошают эти склады угля, тем самым препятствуя распространению пыли и т. д.", - отметил он.

Именно с помощью современных технологий, по его словам, "надо бороться с этой проблемой". Более того, уточнил замминистра, крупные угольные компании, имеющие свои терминалы, занимаются этой темой системно и постоянно. "У каждой этой компании с регионом-присутствия подписано соглашение и аналогичное соглашение подписано с теми, кто курирует экологию в этих регионах, реализуются на системной основе программы защиты окружающей среды", - напомнил он.

Между тем, Яновский добавил, что проблема возникает не там, где крупные терминалы, а там, где есть площадки, не специализирующиеся на хранении угля, но по договоренности с их владельцем топливо там размещается. "На самом деле, на мой взгляд, бороться надо с этими, грубо говоря, "дикими" площадками, которые, действительно, создают экологические проблемы", - добавил замминистра.

Проблема загрязнения угольной пылью

Экологическую проблему затронул во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным мальчик Андрей Боль из Находки. Он попросил главу государства решить проблему загрязнения угольной пылью в находкинском порту. Путин пообещал разобраться таким образом, чтобы "людям и экологии ущерб был минимизирован".

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью обострилась в этом году, когда через порты Приморья резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате открытой перевалки груза пыль стало разносить ветром по окрестностям, она начала покрывать улицы населенных пунктов. Это вызвало многочисленные жалобы населения. Сейчас в Приморье создают единую санитарно-защитную зону для терминалов, работающих в городской черте, модернизируют перегрузочные комплексы, а также жестко контролируют соблюдение технологического процесса при перевалке пылящего груза.

Как писала ранее газета "Коммерсантъ", глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева, ее заместитель Владимир Панов и другие депутаты подготовили проект поправок к законодательству, согласно которым на морских терминалах в границах населенных пунктов хранение, обработка и перевалка угля с использованием грузовых складов, конвейерных систем, перегрузочного и прочего оборудования открытого типа будут запрещены уже с 1 ноября 2017 г. Запрет затронет 23 терминала, переваливающих до половины угля.

Источник газеты на рынке говорил, что при переходе на закрытый тип перевалка подорожает на 70-80%, что снизит конкурентоспособность российского угля.

По данным Росприроднадзора, с 2016 г. ведомство получило более 80 жалоб граждан и общественных организаций на угольную пыль.