Эксперты: сделка Schlumberger и EDC могла бы сдержать падение добычи на браунфилдах в РФ

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Юлия Хазагаева/. Покупка Schlumberger доли в крупнейшей российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC) могла бы принести в Россию новые технологии, без которых добыча на зрелых месторождениях снижается. Однако без гарантий отсутствия санкций со стороны США сделка тоже несет риски для отрасли. К таким выводам пришли эксперты, опрошенные ТАСС.

В условиях санкций

Уже вторая попытка Schlumberger войти в капитал EDC может не состояться, заявляют российские чиновники. Первая была предпринята в 2015 году - тогда Schlumberger договорилась о выкупе 46% Eurasia Drilling с последующей возможностью консолидации 100% компании. Против сделки выступили российские власти, которые в условиях санкций возражали против прихода иностранцев в капитал.

Что касается нынешней потенциальной сделки, то пока Schlumberger, одна из штаб-квартир которой расположена в Хьюстоне, не представила российским властям гарантии, что возможные новые санкции со стороны США не помешают работе EDC, которая занимает 19% российского рынка бурения (не считая субподряды).

Кроме того, Минприроды предложило запретить Schlumberger разрывать уже существующие контракты EDC, а также ввести обязательство по принудительной продаже доли в Eurasia Drilling российскому инвестору в случае дополнительных санкций со стороны США.

"Приобретение контрольного пакета акций EDC иностранной компанией в условиях санкций действительно может являться серьезным риском для отрасли в случае, например, полного запрета на работу в стране (по примеру Ирана) и отсутствия мер защиты", - говорит старший консультант Vygon Consulting Дарья Козлова.

Однако эксперты не берутся предсказывать судьбу сделки. "Недавние заявления российских чиновников, безусловно, звучат не очень положительно для сделки. Оценить вероятность закрытия сделки сложно", - осторожно замечает аналитик агентства Fitch Ratings Максим Эдельсон.

Ведущий аналитик Moody's по Schlumberger Питер Спир также не стал делать прогнозов, отметив лишь, что "альянс двух компаний мог бы получить преимущество за счет сочетания буровых услуг EDC с широкими возможностями Schlumberger".

Его коллега - аналитик Moody's по российскому нефтегазовому сектору Денис Перевезенцев - напоминает, что в феврале 2018 года Конгресс США рассмотрит отчет о возможном влиянии санкций на госдолг России, крупных российских бизнесменов и госкомпании. По его мнению, это может стать предвестником того, что США расширят санкции на те сектора, которые ранее не были затронуты - металлургию, горнодобывающий сектор и другие.

В Schlumberger на запрос ТАСС не ответили. Представитель компании в беседе с ТАСС лишь отметил, что "пресс-релиз компании по поводу заключения соглашения с EDC содержит исчерпывающую информацию относительно санкций". В нем Schlumberger заверяет, что компании собираются продолжить сотрудничество на рынке традиционного наземного бурения, что не противоречит условиям сегодняшних санкций США, запрещающих работу на российском шельфе и в арктической зоне. Однако на вопрос, будет ли Schlumberger обращаться за требуемыми российской стороной гарантиями в правительство США, собеседник агентства не ответил.

За и против

С другой стороны, подчеркивают эксперты, несмотря на рост объемов бурения добыча на зрелых месторождениях в России снижается - минус 6 млн тонн в 2016 году. "Это говорит о необходимости дальнейшего роста объемов бурения, а также увеличения эффективности путем применения новых технологий", - считает Козлова из Vygon Consulting.

По мнению Эдельсона из Fitch Ratings, новые технологии Schlumberger могут помочь поддержать добычу нефти на стареющих российских месторождениях, ведь они по-прежнему обеспечивают основную часть добываемой в стране нефти. В частности, сделка могла бы позволить EDC расширить спектр работ в таких областях, как геофизическое исследование скважин, эксплуатация месторождений, добыча и переработка нефти и газа и интерпретация данных.

Присутствие в российском нефтесервисе одного из мировых лидеров позволило бы перенять часть опыта и разработок, соглашается Козлова. Уровень технологий, доступных Schlumberger, намного выше, чем у российских подрядчиков, указывает она.

"Отсутствие экспертизы со стороны международных компаний может отодвинуть планы российских производителей по вовлечению в оборот трудноизвлекаемых запасов, а также запасов в Арктике на горизонте 5-10 лет в случае роста цен на нефть" - резюмирует Перевезенцев из Moody's.