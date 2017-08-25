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Участники СЭЗ Крыма планируют инвестировать в экономику региона 110 млрд рублей

Экономика и бизнес
25 августа, 17:23 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 25, августа. /ТАСС

На территории региона создадут более 35 тыс. новых рабочих мест

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Более 110 млрд рублей планируют инвестировать в экономику Крыма участники свободной экономической зоны (СЭЗ) региона, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского министерства экономического развития (МЭР) со ссылкой на главу ведомства Андрея Мельникова.

"За три года (функционирования свободной экономической зоны в Крыму - прим. ТАСС) было заключено 1025 договоров об условиях деятельности в СЭЗ. Объем заявленных инвестиций по проектам составил более 110 миллиардов рублей. Планируется создать около 35,9 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

Ранее Мельников сообщал ТАСС, что за время действия СЭЗ в Крыму ее добровольно покинули порядка 20 компаний. В пресс-службе МЭР отметили, что в пятницу Крым принял тысячного участника свободной экономической зоны. Соответствующее свидетельство получил директор компании ООО "Студии проект дизайн" Сергей Карманов.

"Тысячный резидент планирует построить логистический комплекс на земельном участке общей площадью 6 тыс. кв. м в поселке Гвардейском Симферопольского района. Объем инвестиций, которые будут вложены в проект - более 300 млн рублей. Запустить комплекс компания планирует в 2020 году. При реализации проекта будет создано 30 рабочих мест", - рассказали в министерстве.

СЭЗ создана для привлечения инвесторов и предоставления им преференций. Получение статуса участника СЭЗ освобождает от уплаты налогов на имущество организаций на десять лет и земельного налога на три года, понижает ставки налога на прибыль и тарифы страховых взносов.

Одним из условий прохождения инвестиционного проекта (как в рамках СЭЗ, так и отдельно от нее) является обязательная регистрация компании на территории Крымского полуострова. Поэтому фактически, зайдя в регион, "материковые" инвесторы становятся местными. Это также является плюсом для экономики региона, поскольку налоги остаются здесь, уверены власти.

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