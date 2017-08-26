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В Мексиканском заливе из-за шторма парализовано почти 25% добычи нефти

Экономика и бизнес
26 августа, 21:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, августа. /ТАСС

Снижение добычи ведет к сокращению объемов переработки сырья и отражается на ценах на бензин

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НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Частные компании эвакуировали из предосторожности рабочих с 112 добывающих платформ и пяти буровых в Мексиканском заливе в связи с тропическим штормом "Харви". Ранее Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США сообщало в субботу об эвакуации работников с 40 таких объектов. По его данным, общее число таких платформ в заливе достигает 737, а буровых - 21.

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"По имеющимся оценкам, добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась на приблизительно 428,6 тыс. баррелей в день (1 баррель - 0,119 кубометра) или приблизительно 24,49%. Добыча природного газа снизилась на 835 млн кубических футов (1 кубический фут - 0,028 кубометра) в сутки или 25,94%", - уточнило Бюро. Оно добавило, что суммирует информацию, поступающую каждый день от нефтегазовых компаний, ведущих освоение запасов углеводородов в заливе.

Снижение добычи ведет к сокращению объемов переработки сырья на предприятиях, расположенных на побережье Мексиканского залива в США, и отражается на ценах на бензин.

Как сообщил в четверг Национальный центр по наблюдению за ураганами в Майами (штат Флорида), ураган первой категории "Харви" в субботу ослабел до тропического шторма. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась с 33,5 м/с до 31,3 м/с. "Харви" по-прежнему движется на север вглубь Техаса со скоростью около 0,9 м/с.

"Харви" - самый мощный ураган, обрушившийся на США за последние 12 лет. В 2005 году ураган максимальной пятой категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана, практически разрушив Новый Орлеан.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c, при скорости ветра 33 м/c и более шторм называют ураганом.

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