Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: формат БРИКС позволит Китаю и Индии стать среднезажиточными государствами

Экономика и бизнес
28 августа, 6:40 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 28, августа. /ТАСС

Предстоящий саммит БРИКС призван решить проблему ликвидации бедности, отметил ведущий специалист Центра международных экономических отношений Китая Чжан Яньшэн

Поделиться
Материал из 1 страницы
Флаги стран-участниц БРИКС

Флаги стран-участниц БРИКС

© Anadolu Agency via AP, Pool

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Формат сотрудничества БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) позволит Китаю и Индии преодолеть "барьер низкого дохода", в результате в обеих странах появится значительная прослойка зажиточного населения среднего достатка. Об этом в понедельник заявил на брифинге Госсовета КНР ведущий специалист Центра международных экономических отношений Китая Чжан Яньшэн.

"Этот формат, вне всякого сомнения, позволит КНР и Индии стать среднезажиточными странами, перестать относиться к государствам с низким доходом", - подчеркнул эксперт.

По словам Чжан Яньшэна, предстоящий саммит БРИКС в Сямэне (восточная провинция Фуцзянь), намеченный на начало сентября, призван "нивелировать различия и сблизить позиции" между "участниками данного формата взаимодействия", в том числе решить проблему ликвидации бедности.

Смотрите также

Рябков: участие в БРИКС расширяет возможности России для решения внутренних задач

Страны БРИКС подписали в Китае план действий по промышленному сотрудничеству

Китай предложил странам БРИКС упростить инвестиционные процедуры

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
БРИКС
Страны
ЮАР Китай Индия Россия Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ в КНР: Китай пригласил лидеров еще пяти государств на саммит БРИКС
2
Более 230 человек пострадали из-за облака газа на пляже Великобритании
3
В Архангельске задержан водитель, насмерть сбивший женщину и ее дочь
4
WP: в компании Трампа обсуждали постройку башни в Москве
5
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
6
Обвиняемый в убийстве школьницы житель Кузбасса умер в СИЗО
7
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
Темы дня
Новости партнеров
Реклама