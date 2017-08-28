Эксперт: формат БРИКС позволит Китаю и Индии стать среднезажиточными государствами

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Формат сотрудничества БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) позволит Китаю и Индии преодолеть "барьер низкого дохода", в результате в обеих странах появится значительная прослойка зажиточного населения среднего достатка. Об этом в понедельник заявил на брифинге Госсовета КНР ведущий специалист Центра международных экономических отношений Китая Чжан Яньшэн.

"Этот формат, вне всякого сомнения, позволит КНР и Индии стать среднезажиточными странами, перестать относиться к государствам с низким доходом", - подчеркнул эксперт.

По словам Чжан Яньшэна, предстоящий саммит БРИКС в Сямэне (восточная провинция Фуцзянь), намеченный на начало сентября, призван "нивелировать различия и сблизить позиции" между "участниками данного формата взаимодействия", в том числе решить проблему ликвидации бедности.