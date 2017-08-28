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WSJ: РФ и Саудовская Аравия договорились продлить сделку ОПЕК+ до конца июня 2018 года

Экономика и бизнес
28 августа, 20:56 UTC+3 ТАСС

В Минэнерго России эту информацию пока не прокомментировали

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© Руслан Шамуков/ТАСС

ТАСС, 28 августа. Саудовская Аравия и Россия договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти после марта 2018 года еще на три месяца.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В Минэнерго эту информацию пока не комментируют.

Ранее о необходимости продления сделки высказывался саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех, а также министры Венесуэлы, Кувейта и Анголы. Россия официально свою позицию по этому поводу не сообщала.

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Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Ангола Россия Кувейт Венесуэла Саудовская Аравия
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