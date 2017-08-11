Участники соглашения ОПЕК выполняли его в июле на 75%, с начала года - на 87%

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Участники соглашения ОПЕК по сокращению добычи нефти выполняли его в июле на 75%. Об этом говорится в июльском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Страны ОПЕК увеличили добычу нефти в июле на 230 тыс. баррелей - до 32,84 млн, что является рекордным ростом добычи с начала года. Рост произошел в основном за счет активного восстановления добычи в Ливии, которая, как и Нигерия, исключена из мер по сокращению добычи.
Таким образом, уровень исполнения сделки в июле снизился на 2 п.п. к июню и составил 75%. С начала года показатель составил 87%.
Десять стран вне ОПЕК, участвующих в сделке, в июле исполняли свои обязательства на 67%, с начала года - в среднем на 60%. В июне этот показатель составлял 66%. В абсолютных цифрах участники сделки вне ОПЕК снизили добычу в июле к октябрю прошлого года на 364 тыс. баррелей из 546 тыс. положенных. В том числе Россия выполняла соглашение на 92%, снизив добычу на 276 тыс. баррелей, с начала года - в среднем на 70%.
В документе также отмечается, что МЭА повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2017 г. на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июньским прогнозом - до 97,6 млн баррелей в сутки. Агентство ожидает, что мировой спрос на нефть в 2017 г. вырастет на 1,5 млн баррелей в сутки относительно показателя 2016 г.
По данным МЭА, мировой спрос в 2017 г. вырастет на 1,5 млн баррелей в сутки относительно показателя 2016 г. При этом агентство ожидает, что в 2018 г. рост спроса слегка замедлится - до 1,4 млн баррелей в сутки. В целом по году спрос прогнозируется на уровне 99 млн баррелей, при этом в четвертом квартале 2018 года он может достигнуть 100,1 млн баррелей в сутки.