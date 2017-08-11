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ОПЕК+ может пойти на увеличение квот по сокращению добычи

Экономика и бизнес
11 августа, 11:19 UTC+3 ТАСС

Сейчас обсуждается вопрос продления соглашения, заявил министр энергетики Саудовской Аравии

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ТАСС, 11 августа. Участники соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти могут рассмотреть и увеличение квоты, которая в настоящее время составляет 1,8 млн баррелей в сутки. Об этом в интервью общеарабскому изданию Asharq Al-Awsat заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

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"Вопрос продления действия соглашения обсуждается сейчас, нельзя исключать и увеличения квот, если такие меры потребуются рынку", - сказал министр, при этом он подчеркнул, что Саудовская Аравия не собирается предпринимать каких-либо мер в одностороннем порядке.

Аль-Фалех также отметил, что не опасается за снижение доли Saudi Aramco на глобальном рынке. "Мы наблюдаем избыток запасов на рынке, который постепенно снижается, и я думаю, что клиенты Aramco где бы то ни было могут возмещать снижение поставок от компании за счет использования этих складских запасов", - считает он.

Ранее в кулуарах министерского мониторингового комитета в Санкт-Петербурге министр говорил журналистам, что Саудовская Аравия поддержит продление сделки после марта 2018 года. По его мнению, из-за того что глобальные запасы нефти снижаются более медленными темпами, чем ожидалось, на фоне роста американской добычи стабилизация рынка может произойти позже первого квартала 2018 года.

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