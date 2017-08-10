Саудовская Аравия и Ирак обсудили вопросы усиления приверженности сделке ОПЕК+

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ТАСС, 10 августа. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех и его иракский коллега, министр нефти Джаббар ал-Луайби обсудили в ходе визита иракской делегации в королевство вопрос соблюдения условий в сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Об этом сообщает пресс-служба саудовского министра.
"В ходе переговоров стороны подчеркнули необходимость активизировать усилия в своей приверженности соглашению о сокращении добычи", - говорится в сообщении.
Согласно опубликованному сегодня отчету ОПЕК, Ирак в июле выполнял соглашение менее чем на 50%, снизив добычу к октябрю только на 93 тыс. баррелей из 210 тысяч, зафиксированных в его квоте. При этом в июле Ирак ускорил темпы снижения добычи, отмечалось в отчете.
Вопрос слабой дисциплины в ОПЕК+ обсуждался на министерской встрече мониторингового комитета в Санкт- Петербурге 24 июля. На ней, в частности, аль-Фалех заявил, что не допустит такой ситуации, при которой некоторые участники соглашения недовыполняют свои квоты, пользуясь стараниями других стран, выполняющих и даже перевыполняющих план. Он пообещал лично провести переговоры с руководством стран, которым необходимо улучшить результаты.
После Санкт-Петербурга ОПЕК+ даже организовал техническую встречу с участием представителей этих стран - Ирака, ОАЭ, Казахстана и Малайзии, на которой обсуждался вопрос приверженности квотам. По итогам консультаций участвовавшие во встрече эксперты от названных стран пообещали в ближайшие месяцы выйти на необходимый уровень сокращения. Технические консультации будут продолжены 21 августа в Вене.