Мониторинговый комитет ОПЕК+ может встретиться в Вене 22 сентября

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ТАСС, 22 августа. Министерский комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти может состояться 22 сентября в Вене, сообщил ТАСС источник, участвующий в заседании.
"Дата не финальная. Но предварительно 22 сентября", - сказал он.
Мониторинговый комитет заседает раз в два месяца для контроля исполнения сделки по сокращению добычи нефти стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК +). В комитет входят пять министров, три от ОПЕК и два - от стран вне ОПЕК.
В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран - экспортеров нефти, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренности, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года. На встрече в Вене в мае этого года страны продлили соглашение до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников. Целью соглашения является снижение глобальных запасов нефти до средних за пять лет уровней.