Ущерб аграриям Псковской области от дождей составил около 300 млн рублей

ТАСС, 29 августа. Власти Псковской области оценивают ущерб, нанесенный сельхозпредприятиям региона 25 августа сильным ливнем, примерно в 300 млн рублей, пострадали более 30 малых, средних и крупных хозяйств. Такие цифры озвучил во вторник на совещании по результатам объезда пострадавших территорий губернатор области Андрей Турчак, сообщила ТАСС его пресс-секретарь Оксана Ширан.

"Наибольший ущерб стихия нанесла аграриям. По предварительным оценкам, он составляет порядка 300 млн рублей. В целях их поддержки администрация региона направит до 150 млн рублей, а также обратится в Министерство сельского хозяйства РФ с просьбой о выделении дополнительной помощи сельхозпредприятиям", - цитирует губернатора его пресс-секретарь.

Ранее заместитель губернатора региона Сергей Перников сообщил ТАСС, что, несмотря на непростые погодные условия, Псковской области удалось подготовиться и обеспечить себя полностью кормами и необходимым урожаем. По его словам, нет необходимости объявлять чрезвычайную ситуацию в связи с уборкой урожая.

Ливневые дожди, ставшие самыми интенсивными за последние 20 лет в Псковской области, затронули территории Пскова, а также Новоржевского, Пыталовского, Опочецкого, Островского, Красногородского и Пушкиногорского районов. Было подтоплено 103 жилых дома, в которых проживают 350 человек, а также 107 придворовых территорий и больница в городе Пыталово. Без электроснабжения остались 194 частных жилых дома и шесть социально значимых объектов. Стихия повредила более 450 домовладений в 10 муниципальных образованиях области, в том числе в Пскове.

Турчак сообщил на совещании, что администрация окажет поддержку всем пострадавшим от ливней, сумма составит до 5 тыс. рублей на одно пострадавшее домовладение. Также было объявлено, что администрация области приняла решение оказать финансовую помощь муниципалитетам в восстановлении размытых дождями дорог в объеме 50% от сметной стоимости работ, сообщила пресс-секретарь. Из-за ливней в 11 районах Псковской области произошли разрушения на 27 дорогах муниципального значения, повреждено 76 участков региональных дорог. За выходные дни было отремонтировано 58 объектов, в ближайшее время областные власти обещают завершить работы на оставшихся 18 региональных объектах.