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ВЭБ намерен войти в состав Ассоциации региональных банков России

Экономика и бизнес
29 августа, 14:20 UTC+3 МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Правление ассоциации уже одобрило прием в свой состав Сбербанка

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) направил официальное письмо в Ассоциацию региональных банков России о намерении вступить в объединение. Об этом сообщает пресс-служба банковской Ассоциации "Россия".

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Члены АРБ предложили заявившим о выходе из ассоциации банкам обсудить ее эффективность

"Внешэкономбанк официальным письмом подтвердил свое намерение стать участником Ассоциации "Россия", - отмечается в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что правление Ассоциации "Россия" одобрило прием в члены ассоциации Сбербанка, который ранее заявлял о намерении вступить в Ассоциацию региональных банков России.

По оценке президента ассоциации Анатолия Аксакова, вступление Сбербанка и намерение ВЭБ стать ее участником является в том числе признанием эффективности принципов ассоциации, предусматривающих конкретность при обсуждении проблем и выработке решений, учет позиций как можно более широкого круга банков, предметный и конструктивный диалог с регулятором.

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