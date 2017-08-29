ВЭБ намерен войти в состав Ассоциации региональных банков России

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) направил официальное письмо в Ассоциацию региональных банков России о намерении вступить в объединение. Об этом сообщает пресс-служба банковской Ассоциации "Россия".

"Внешэкономбанк официальным письмом подтвердил свое намерение стать участником Ассоциации "Россия", - отмечается в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что правление Ассоциации "Россия" одобрило прием в члены ассоциации Сбербанка, который ранее заявлял о намерении вступить в Ассоциацию региональных банков России.

По оценке президента ассоциации Анатолия Аксакова, вступление Сбербанка и намерение ВЭБ стать ее участником является в том числе признанием эффективности принципов ассоциации, предусматривающих конкретность при обсуждении проблем и выработке решений, учет позиций как можно более широкого круга банков, предметный и конструктивный диалог с регулятором.