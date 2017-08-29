Медведев призвал главу РЖД "максимально поддерживать" позитивные тенденции развития

ГОРКИ, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что показатели работы "Российских железных дорог" свидетельствуют об оживлении экономической деятельности. Председатель правительства поручил главе РЖД Олегу Белозерову максимально поддерживать положительные тенденции.

"Если говорить о суммарных показателях (работы РЖД), они свидетельствуют об оживлении экономической деятельности, о том, что экономика показывает рост", - сказал руководитель кабмина на встрече с Белозеровым.

Председатель правительства заметил, что экономический рост "наблюдается как в цифрах, связанных с ростом валового внутреннего продукта, так и с ростом объемов перевозок". По словам Медведева, "нужно все эти тенденции максимально поддерживать".

РЖД в цифрах

"Российские железные дороги" увеличили грузооборот и подняли производительность труда, доложил Белозеров. "Мы четко видим, что наблюдается устойчивый рост: прирост за восемь месяцев почти 3% от погрузки 2016 года, тарифный грузооборот вырос более чем на 7%, в него включаются в том числе и транзитные перевозки, которые очень хорошо выросли", - сообщил Белозеров. Он уточнил, что "растет экспортная погрузка в адрес российских портов - на 6,7%". По его словам, "более всего выросла погрузка в порты Северо-Запада - 8,7%".

"При этом все показатели по надежности, скорости, доставке растут, а производительность труда выросла на 9,7%, это очень хороший показатель, который оказывает влияние на все остальные показатели", - подчеркнул Белозеров.

"Сегодня у нас будет представлена отчетность по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности), у нас хорошие показатели: прежде всего сокращение издержек в 2017 году будет достигнуто на более 50 млрд рублей", - заметил Белозеров. По его словам, этот показатель "в конечном итоге за полугодие, по отчетности МСФО увеличение прибыльности почти на 19%". "Около 9 млрд рублей мы получаем в комплексе от повышения эффективности работы за счет и оптимизации закупочной деятельности, и совершенствования технологий перевозочного процесса", - констатировал глава РЖД.

"Хорошо. Продолжайте", - сказал Медведев.