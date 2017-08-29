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ЦБ РФ: докапитализация "Открытия" потребует меньше средств, чем санация

Экономика и бизнес
29 августа, 21:05 UTC+3 МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Регулятор войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет Фонда консолидации банковского сектора

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Банк России, который войдет в капитал "ФК Открытие", потратит на это меньше средств, чем выдал бы в качестве бесплатного льготного кредита отдельной кредитной организации или иному юридическому или физическому лицу, который мог бы выступить санатором банка.

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Об этом зампредседателя ЦБ Василий Поздышев сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"На докапитализацию банка будет выделено меньшее количество средств, чем нужно было бы выделить на льготный кредит", - сказал он.

Банк России во вторник объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора. С 30 августа в "ФК Открытие" начнет работу временная администрация, которая состоит из сотрудников ЦБ и управляющей компании фонда.

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