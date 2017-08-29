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СБУ обвинила представителей "Русала" в уничтожении запорожского комбината в интересах РФ

Экономика и бизнес
29 августа, 21:42 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, августа. /ТАСС

Убыток составил $43 млн, отметили в ведомстве

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© Станислав Красильников/ТАСC

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения представителям корпорации "Русал" в умышленном уничтожении Запорожского алюминиевого комбината (ЗАЛК) в интересах РФ.

Соответствующая информация опубликована во вторник пресс-службой ведомства.

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"Следователи СБУ под процессуальным руководством прокуратуры предъявили обвинение членам международной преступной группировки, которые подозреваются в умышленном уничтожении целостного производственного комплекса Запорожского алюминиевого комбината в интересах конкурентов из России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Среди девяти обвиняемых - представители российской компании "Русал", бывшее руководство комбината, украинские бизнесмены и иностранные граждане. "Один из фигурантов дела содержится под стражей, бывший директор завода - под личным обязательством, среди подозреваемых - трое граждан России", - сообщает СБУ.

По информации следствия, их действия повлекли убытки государства на сумму свыше $39 млн и более 100 млн гривен (около $4 млн).

В 2015 году правительство Украины национализировало ЗАЛК, обвинив "Русал" в намеренном уничтожении конкурента. 68% акций комбината были переданы Фонду государственного имущества Украины, у российского производителя алюминия осталось 29,53% ЗАЛК. Подконтрольные "Русалу" Emergofin B.V. и Velbay Holdings Ltd в свою очередь обратились в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров с целью оспорить отчуждения у корпорации акций ЗАЛК.

Комбинат перестал выпускать первичный алюминий в 2011 году, перейдя на производство катанки из российского металла. В 2014 году комбинат полностью прекратил выпуск продукции. Он был единственным производителем алюминия на Украине.

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