АТОР поддержал субсидирование развития внутреннего туризма

Песков: поддержка Серебренникова коллегами по цеху понятна, но госсредства требуют учетаПроисшествия 30 августа, 15:19
Песков опроверг информацию об экскурсии по кабинету Путина для Иванки ТрампПолитика 30 августа, 15:16
Убытки Hapag-Lloyd в I полугодии сократились на фоне роста объемов и оздоровления рынкаТранспорт 30 августа, 15:14
На Урале создан центр общественного наблюдения за ходом выборов свердловского губернатораНовости Урала 30 августа, 15:13
Первый канал: журналистка Анна Курбатова могла быть задержана сотрудниками СБУПроисшествия 30 августа, 15:11
Песков заявил, что не намерен ни с кем обсуждать деятельность своих детейОбщество 30 августа, 15:09
СМИ: "Лестер" отдаст экс-футболиста ЦСКА Мусу в аренду в "Халл"Спорт 30 августа, 14:59
Робби Уильямс подпишет именную звезду для московской Аллеи славыОбщество 30 августа, 14:57
Боксеры Пакьяо и Хорн могут провести бой-реванш в 2018 годуСпорт 30 августа, 14:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Туроператоры приветствуют идею введения субсидий на развитие внутреннего туризма. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Для сохранения и увеличения [туристического] потока это была бы правильная мера, потому что не может туроператор сам продвигать, сам формировать, нести все риски и еще и развивать региональный туризм. Не важно, о каком бюджете мы говорим, поддержка нужна. Поэтому мы абсолютно приветствуем и поддерживаем Министерство культуры, как только можем", - сказала Ломидзе.
Она также напомнила, что инициатива подобного проекта возникла еще в 2015 году, когда был зафиксирован пик потока внутреннего туризма, однако она до сих пор не была рализована.
Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на Минтранс и Ростуризм сообщила о том, что Минкультуры и Минтранс разрабатывают программу субсидирования российских туроператоров, которые развивают направления внутреннего туризма. Реализация программы начнется в 2018 году.