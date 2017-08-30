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АТОР поддержал субсидирование развития внутреннего туризма

Экономика и бизнес
30 августа, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России, "не может туроператор сам продвигать, сам формировать, нести все риски и еще и развивать региональный туризм"

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Туроператоры приветствуют идею введения субсидий на развитие внутреннего туризма. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Для сохранения и увеличения [туристического] потока это была бы правильная мера, потому что не может туроператор сам продвигать, сам формировать, нести все риски и еще и развивать региональный туризм. Не важно, о каком бюджете мы говорим, поддержка нужна. Поэтому мы абсолютно приветствуем и поддерживаем Министерство культуры, как только можем", - сказала Ломидзе.

Она также напомнила, что инициатива подобного проекта возникла еще в 2015 году, когда был зафиксирован пик потока внутреннего туризма, однако она до сих пор не была рализована.

Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на Минтранс и Ростуризм сообщила о том, что Минкультуры и Минтранс разрабатывают программу субсидирования российских туроператоров, которые развивают направления внутреннего туризма. Реализация программы начнется в 2018 году.

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