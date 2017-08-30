Шрёдер на фоне скандала с выдвижением его в совдир Роснефти призвал не демонизировать РФ

ТАСС, 30 августа. Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер подтвердил в среду планы войти в совет директоров Роснефти, несмотря на критику немецкой общественности и СМИ. Политик призвал не демонизировать Россию, сообщает агентство DPA.

"Я сделаю это. Речь идет о моей жизни, здесь решаю я, а не немецкая пресса", - заявил социал-демократ на предвыборном мероприятии в городке федеральной земли Нижняя Саксония, которую он возглавлял до переезда в Берлин. По словам Шрёдера, на высоком посту он будет оберегать энергетическую безопасность Германии и всей Европы.

"Демонизация России никому не поможет", - отметил экс- канцлер. Он добавил, что Роснефть "не является одной из рук российского правительства", а в совет директоров компании войдут множество граждан иностранных государств. "Меня нельзя будет использовать", - подытожил Шрёдер, которого многие СМИ обвиняют в том, что после назначения он будет представлять интересы российского руководства.

Шрёдер, возглавлявший кабмин ФРГ с 1998 по 2005 год, подвергся резкой критике на родине после того, как 11 августа правительство РФ выдвинуло его кандидатом в совет директоров Роснефти. Компания проведет внеочередное собрание акционеров 29 сентября в Санкт-Петербурге. Сам Шрёдер назвал свое решение "личным делом" и обвинил партию канцлера ФРГ Ангелы Меркель в попытке поднять свой рейтинг за счет социал-демократов в преддверии сентябрьских выборов в Бундестаг.