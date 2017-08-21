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Меркель назвала ненормальным желание Шрёдера войти в совет директоров "Роснефти"

Экономика и бизнес
21 августа, 11:30 дата обновления: 21 августа, 11:37 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 21, августа. /ТАСС

Канцлер ФРГ также пообещала, что после окончания политической карьеры не пойдет в бизнес

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Ангела Меркель

Ангела Меркель

© AP Photo/Ferdinand Ostrop

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала желание бывшего главы кабмина Германии Герхарда Шрёдера войти в состав совета директоров "Роснефти".

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"То, что делает Шрёдер, ненормально", - сказала Меркель, отвечая в понедельник на вопросы немцев в программе газеты Bild, трансляция которой ведется на сайте издания.

Она также пообещала, что после окончания политической карьеры не пойдет в бизнес. "Я не планирую занимать посты в бизнесе", - заверила канцлер.

Социал-демократ Шрёдер, возглавлявший кабмин ФРГ с 1998 по 2005 год, подвергся резкой критике у себя на родине после того, как 11 августа правительство России выдвинуло его кандидатом в совет директоров "Роснефти". Компания проведет внеочередное собрание акционеров 29 сентября в Санкт-Петербурге. Сам Шредер назвал свое решение "личным делом" и обвинил партию Меркель в попытке поднять свой рейтинг за счет социал-демократов в преддверии сентябрьских выборов в Бундестаг.

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