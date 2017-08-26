Премьер Баварии предложил Шрёдеру отказаться от служебного автомобиля

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Хорст Зеехофер раскритиковал намерение экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера войти в состав совета директоров "Роснефти".

"Действия Шрёдера абсолютно неприемлемы, - заявил он в интервью немецкой медиагруппе Funke, которое опубликовано в субботу в местных газетах. - Так быть не должно. Человек, который в прошлом был федеральным канцлером, не является частным лицом. Если он все же таковым себя считает, то пусть отказывается от служебного автомобиля и от охраны".

Шрёдер, возглавлявший кабмин ФРГ с 1998 по 2005 год, подвергся критике у себя на родине после того, как 11 августа правительство России выдвинуло его кандидатом в совет директоров "Роснефти". Компания проведет внеочередное собрание акционеров 29 сентября в Санкт-Петербурге.

Сам Шрёдер назвал свое решение "личным делом" и упрекнул партию канцлера Ангелы Меркель - Христианско-демократический союз - в попытке поднять на этой дискуссии свой рейтинг в преддверии сентябрьских выборов в Бундестаг.

Согласно немецким законам, политик, чьи полномочия на посту канцлера истекли, может пользоваться за государственный счет служебным автомобилем с водителем, а также услугами личной охраны. Кроме того, бывшим главам кабмина полагается бюро в Бундестаге.