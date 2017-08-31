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Японская JGC планирует открыть реабилитационный центр во Владивостоке в январе 2018 года

Экономика и бизнес
31 августа, 10:07 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Объем инвестиций составит около 150 млн рублей

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ТОКИО, 31 августа. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японская корпорация JGC намерена в январе следующего года открыть центр реабилитации пациентов во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщили в компании в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы планируем подписать меморандум о взаимопонимании с правительством Приморского края при участии Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, а также медицинского центра Hokuto с целью создания во Владивостоке центра по реабилитации пациентов. Решение об инвестировании уже принято, однако мы намерены также обратиться за поддержкой [к российским властям], чтобы центр открылся в январе следующего года", - рассказали в корпорации.

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"Мы рассчитываем на сотрудничество с местными больницами, поскольку хотим оказать помощь максимальному числу пациентов", - добавили в компании.

По мнению JGC, "решение о создании Свободного порта Владивосток стало историческим", поскольку стимулировало приток иностранных инвестиций.

"Компания JGC уже является резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" и ведет там овощной бизнес, мы также подали заявку на получение статуса резидента Свободного порта", - отметил представитель корпорации.

Договоренность о создании во Владивостоке японского реабилитационного центра для восстановления пациентов после различных тяжелых заболеваний была достигнута в декабре прошлого года в ходе официального визита российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным в Токио.

Объем инвестиций в этот проект составит около 150 млн рублей.

К работе в центре планируют привлекать российских специалистов, которые будут проходить стажировку в Японии.

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