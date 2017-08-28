Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Соглашение об открытии во Владивостоке японского медцентра реабилитации подпишут на ВЭФ

Экономика и бизнес
28 августа, 7:06 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 28, августа. /ТАСС

Объем инвестиций составит около 150 млн руб., открытие учреждение запланировано на апрель 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Соглашение с японской компанией "Медицинский центр "Джей-джи-си Хокуто Медсервис" (учредитель - компания JGC Corporation) о создании во Владивостоке центра реабилитации будет подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает в понедельник пресс-служба администрации Приморского края.

Смотрите также

Участники ВЭФ-2017 обсудят "новую реальность" для Дальнего Востока

От лингвистики до протонных технологий: университеты РФ и Японии наращивают сотрудничество

На ВЭФ представят проект новой гражданской судоверфи в рамках свободного порта

"Мы уже подали заявку на получение статуса резидента свободного порта и даже получили устное подтверждение того, что она одобрена. Сейчас изучаем проект соответствующего соглашения с Корпорацией по развитию Дальнего Востока. Подписание документа планируется в дни проведения третьего Восточного экономического форума", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора департамента международного маркетинга JGC Corporation Като Мотоичи.

Уточняется, для центра уже подобрано помещение во Владивостоке. Объем инвестиций составит около 150 млн руб., открытие учреждения запланировано на апрель 2018 года. К его работе планируют привлекать российских специалистов, которые будут проходить стажировку в Японии. На первоначальном этапе центр сможет принимать около 50 пациентов в день, в дальнейшем эта цифра увеличится до 200.

Договоренность о создании во Владивостоке японского реабилитационного центра для восстановления пациентов после различных тяжелых заболеваний была достигнута в декабре прошлого года в ходе официального визита российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным в Токио.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На форуме было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ВЭФ-2017
Страны
США Китай Япония Россия Канада Германия Австралия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ в КНР: Китай пригласил лидеров еще пяти государств на саммит БРИКС
2
Более 230 человек пострадали из-за облака газа на пляже Великобритании
3
В Архангельске задержан водитель, насмерть сбивший женщину и ее дочь
4
WP: в компании Трампа обсуждали постройку башни в Москве
5
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
6
Обвиняемый в убийстве школьницы житель Кузбасса умер в СИЗО
7
Нурмагомедов назвал "ограблением" боксерский бой Макгрегора с Мэйуэзером
Темы дня
Новости партнеров
Реклама