Соглашение об открытии во Владивостоке японского медцентра реабилитации подпишут на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Соглашение с японской компанией "Медицинский центр "Джей-джи-си Хокуто Медсервис" (учредитель - компания JGC Corporation) о создании во Владивостоке центра реабилитации будет подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает в понедельник пресс-служба администрации Приморского края.

"Мы уже подали заявку на получение статуса резидента свободного порта и даже получили устное подтверждение того, что она одобрена. Сейчас изучаем проект соответствующего соглашения с Корпорацией по развитию Дальнего Востока. Подписание документа планируется в дни проведения третьего Восточного экономического форума", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора департамента международного маркетинга JGC Corporation Като Мотоичи.

Уточняется, для центра уже подобрано помещение во Владивостоке. Объем инвестиций составит около 150 млн руб., открытие учреждения запланировано на апрель 2018 года. К его работе планируют привлекать российских специалистов, которые будут проходить стажировку в Японии. На первоначальном этапе центр сможет принимать около 50 пациентов в день, в дальнейшем эта цифра увеличится до 200.

Договоренность о создании во Владивостоке японского реабилитационного центра для восстановления пациентов после различных тяжелых заболеваний была достигнута в декабре прошлого года в ходе официального визита российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным в Токио.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На форуме было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

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