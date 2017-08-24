От лингвистики до протонных технологий: университеты РФ и Японии наращивают сотрудничество

ТАСС, 24 августа. Университеты России и Японии активизируют партнерские связи, открывая новые образовательные и научные программы. Теперь они охватывают не только языковую подготовку специалистов и научные исследования в разных областях, но и открытие совместных научных и гуманитарных центров и обмен представительствами университетов.

Толчок их развитию дала встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на втором Восточном экономическом форуме(ВЭФ) в 2016 году. Главы России и Японии вновь встретятся на третьем ВЭФ, который пройдет 6-7 сентября на острове Русский во Владивостоке.

Накануне ВЭФ-2017 корреспонденты ТАСС в регионах узнали, как в крупных университетах страны оценивают состояние образовательного и научного сотрудничества с Японией, какие программы реализуются и какие только готовятся к запуску.

Новые форматы сотрудничества

Активизация сотрудничества университетов двух стран уже привела к появлению новых форм сотрудничества. "На нас не так давно вышли дополнительно несколько японских партнеров либо на расширение существующего сотрудничества, либо на заключение новых меморандумов. Появляются партнеры на новые сферы взаимодействия", - рассказала ТАСС проректор по международному сотрудничеству Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Виктория Панова.

Среди таких проектов - создание сразу двух российско-японских центров во Владивостоке, открытие которых запланировано на ВЭФ: Центра российско-японских исследований и Центра клуба дзюдо. "Центр российско-японских исследований - первый подобный и в России, и в Японии. Основная миссия Центра - комплексное изучение политических, экономических и гуманитарных отношений между Россией и Японией, способствующих улучшению взаимопонимания между нашими народами. В его задачи будет входить исследование возможных путей активизации сотрудничества двух стран на российском Дальнем Востоке, а также содействие становлению молодого поколения российских японистов", - рассказала Панова.

Второй крупный проект ДВФУ, который будет реализован при участии японских партнеров - клуб дзюдо-центр. В нем примут участие Федерация дзюдо Японии и университет Токай (Токио). "Мы предполагаем, что в основные задачи центра будет входить установление спортивных контактов с ведущими спортсменами-единоборцами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), проведение международных соревнований и мастер-классов, популяризация нравственного и физического воспитания молодежи", - отметила представитель ДВФУ.

Еще одной новой формой сотрудничества ДВФУ с коллегами из Японии станет открытие представительств. Так, в ближайшее время планируется открытие офиса университета Тохоку в кампусе ДВФУ и взаимное открытие представительства ДВФУ в учебных заведениях в Японии. Представительство будет координировать академический обмен студентами, проведение совместных научных конференций и исследований.

Еще два российско-японских центра появится в ближайшее время одновременно в Южно-Сахалинске и городе Саппоро. Они получат название "Близнецы". Как рассказал ТАСС начальник отдела международных связей и академической мобильности Сахалинского госуниверситета (СахГУ) Виктор Корсунов, основным направлением деятельности Центров "Близнецы" станет поддержка преподавания и распространения японского языка на Сахалине и русского языка на Хоккайдо.

Преодолевая трудности общения

Самыми востребованными в сотрудничестве университетов двух стран остаются языковые программы и проекты, но и в них стороны постепенно находят новые направления взаимодействия. Университеты не просто предоставляют возможность изучать русский или японский языки, но готовят специалистов в определенных областях, составляют словари и ведут лингвистические исследования.

Один из таких проектов реализуют на кафедре японоведения Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Петербургские японисты изучают, в том числе, такую особенность японского языка, как традиция выбирать слово года.

"Обычно это неологизм, создаваемый с помощью характерных способов словообразования в японском языке. Например, сейчас популярен неологизм абэномика, означающий новый экономический курс - оживление стагнирующей экономики, пораженной дефляцией, который ведет премьер-министр страны Синдзо Абэ", - рассказала доцент кафедры Инга Ибрахим.

Также объектом исследования стали новые слова, появляющиеся в японском языке. Это англицизмы и неологизмы, а также элементы молодежного языка, наполненного метафорами.

Активно развивается сотрудничество в области изучения языков на Сахалине. Уже в сентябре в СахГУ совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова откроют первую совместную образовательную программу - интенсивный курс изучения русского языка "Здравствуй, Сахалин!" для студентов из Японии. В первой программе примут участие 50 студентов японских вузов, среди которых Токийский университет иностранных языков, Софийский университет, университеты Кейо, Мейдзи, Васэда, Осаки, Саппоро, Хоккай Гакуэн.

Кадры для сотрудничества

Все чаще образовательные программы университетов двух стран нацелены на подготовку кадров для реализации совместных экономически, гуманитарных и научных проектов. Одна из таких программ реализуется в Астраханском госуниверситете. Она позволяет экономистам и техническим специалистам получить достаточный уровень владения японским языком для работы на совместных российско-японских предприятиях, рассказала директор Российско-азиатского центра университета Алина Савинова.

Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) активно развивает сотрудничество с японскими партнерами в области промышленного дизайна. "Студенты СПбПУ направляются на учебную стажировку в Японию, причем теоретическая часть в виде лекций на базе университета Чибо обязательно совмещается с практикой и стажировкой непосредственно в компании GK Design Group. Это уникальный опыт и возможности для студентов нашей кафедры "Инженерная графика и дизайн", - рассказал проректор университета по международной деятельности Дмитрий Арсеньев.

Интересный российско-японский проект, позволяющий российским молодым специалистам выходить на мировой уровень в области оптики и фотоники, разработали в Университете ИТМО. Специалисты из ИТМО вместе с представителями японских научных лабораторий корпораций Nicon, Canon, Minolta, Olimpus решили создать программный банк, в который каждый участник мог бы бесплатно выкладывать свои разработки и пользоваться разработкам других, рассказала заведующая лабораторией автоматизированного проектирования оптико-информационных энергосберегающих систем вуза Ирина Лившиц.

Целый ряд университетов России участвует в образовательном проекте "Программа подготовки экспертов для руководящей роли в области экологии, культуры и устойчивого развития в регионах Дальнего Востока и Заполярья" (East Russia-Japan Expert Education Consortium - RJE3 Consortium). В нем с российской стороны участвуют Северо-восточный федеральный университет и ДВФУ, Сахалинский, Тихоокеанский и Иркутский госуниверситеты. Магистранты и аспиранты из этих вузов проходят обучение в течение семи месяцев на базе лабораторий университета Хоккайдо.

Расширяя круг исследований

Университеты РФ и Японии ищут не только новые направления образовательного, но и научного сотрудничества. "Мы не так давно заключили новый меморандум с Киотским университетом иностранных языков. Планируется к подписанию в конце августа меморандума с Токийским университетом по сельскому хозяйству (НОДАЙ). Одним из ключевых направлений исследований в Школе биомедицины ДВФУ является изучение возможностей протонной терапии в лечении рака, где университет активно сотрудничает с Хоккайдским университетом и другими японскими институтами и компаниями", - рассказала о новых направлениях сотрудничества ДВФУ с японскими коллегами Панова.

По ее словам, в планах также совместная программа по повышению качества и продолжительности жизни российского населения через развитие Дальнего Востока и его кадрового потенциала, которую предполагается реализовать с Токайским университетом. "Это не только изучение вопросов биомедицины, но и гуманитарно-социальной сферы, что позволяет в итоге добиться улучшения демографических показателей", - отметила Панова. Также ДВФУ проводит с японскими коллегами совместные исследования в области энергетики, новых технологий сварки, кварк-глюонной плазмы.

Совместную работу научных групп в области физики исследования поверхностей и, в частности, наноструктурных материалов развивает с Университетом науки и технологий Нара (NAIST) и петербургский Политех. "В 2017 году, благодаря Проекту "5-100-2020", Политехнический университет смог оказать поддержку и направить магистра на длительную учебно-научную стажировку в NAIST (четыре месяца). Эта стажировка может лечь в основу будущей программы совместной аспирантуры и следующего витка совместных научных исследований", - рассказал Арсеньев. По его словам, также развивается сотрудничество в области исследования новых материалов.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.