Совместная команда ДВФУ и ДВО РАН заняла второе место на соревнованиях роботов в США

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /ТАСС/. Совместная команда студентов и ученых с Дальнего Востока заняла второе место на неофициальном чемпионате мира среди неуправляемых подводных аппаратов в США, сообщила во вторник пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

"Команда ДВФУ и Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН заняла второе место на ХХ международных соревнованиях среди неуправляемых подводных аппаратов RoboSub-2017. Неофициальный чемпионат мира проходил 24-30 июля в Сан-Диего (штат Калифорния). В нем приняли участие команды из 44 технических вузов Индии, Канады, Китая, Пуэрто-Рико, России, Сингапура, США, Таиланда и Японии", - говорится в сообщении.

Команда представила разработанного ДВФУ и ДВО РАН робота "Юниор", который уже отличился в этом году, выиграв открытый чемпионат Азии по подводной робототехнике Singapore AUV Challenge.

Темой RoboSub-2017 был выбран научно-фантастический роман Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой". Работающим автономно роботам предстояло выполнить миссию легендарной подводной лодки "Наутилус": собрать "жемчуг", пройти через препятствия, спасти моряков от водоворота и сразиться с гигантским кальмаром.

"Конкуренция среди команд была очень сильная, но нам удалось взять серебро, причем от победителя - Корнельского университета (США) - нас отделяли всего 300 очков. Наш робот хорошо справился с акустическими заданиями. А миссии, где требовалось видеозрение, выполнил частично", - рассказал один из участников команды, аспирант ДВФУ Максим Спорышев.

Подводная робототехника - одно из основных направлений научной работы ДВФУ и ДВО РАН. С 2012 года команда ДВФУ ежегодно становится призером в классе автономных роботов на всемирных турнирах RoboSub и азиатских чемпионатах Singapore AUV Challenge.