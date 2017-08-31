МЭР ожидает уровень урожая в 2017 году не ниже 2016 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ ожидает, что уровень урожая в РФ в 2017 году будет не ниже 2016 года, несмотря на смещение сроков уборки. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"У нас июльский показатель по сельскому хозяйству примерно на 3% ниже, чем уровень прошлого года, но в целом это связано со смещением уборки урожая. На самом деле холодная погода весной и в начале лета 2017 года оказала влияние на многие показатели, в том числе на динамику выпуска в сельском хозяйстве. Мы видим по июлю отрицательное значение, хотя в целом мы ожидаем, что уровень урожая в этом году будет не слабее урожая прошлого года", - сказал Орешкин.