Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские аграрии заявили о 2 млрд руб. убытков из-за непогоды

Экономика и бизнес
30 августа, 22:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Площадь гибели сельхозкультур составила 188,8 тыс. га

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские регионы, больше всего пострадавшие от неблагоприятных погодных условий в этом сезоне, предоставили в Минсельхоз РФ данные об ущербе по прямым затратам на общую сумму 2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"По документам, представленным органами управления АПК [агропромышленного комплекса] регионов, от чрезвычайных ситуаций пострадало 673 сельхозпроизводителя, заявленная площадь гибели сельхозкультур составила 188,8 тыс. га, ущерб по прямым затратам - 2 млрд руб.", - сообщили в Минсельхозе.

Смотрите также

Губернатор: установившаяся погода на Алтае позволяет убрать урожай в оптимальные сроки

Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна до 110 млн тонн

Непогода задерживает уборку урожая в СЗФО

Доля кубанских зерновых в 2017 году может вырасти до 12% от общего урожая РФ

Министерство ведет экспертную оценку предоставленных данных. По состоянию на 29 августа проведена оценка по четырем регионам - это Республика Мордовия, Тюменская, Челябинская и Курская области. Пострадавшими признано 90 хозяйств, при этом площадь гибели сельхозкультур составила 45,9 тыс. га (0,6% от всей посевной по России), а ущерб по прямым затратам - 434 млн руб.

Оценка ущерба в других регионах продолжатся, при этом всего документы подали 12 регионов: Забайкальский край, Республика Крым, Башкортостан, Тыва, Бурятия, Мордовия, Саха (Якутия), Тюменская, Челябинская, Курская, Костромская и Архангельская области. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за непогоды - засуха, наводнение, переувлажнение - вводился в 2017 году в 16 регионах, отметили в Минсельхозе.

Перспективный урожай

Минсельхоз, согласно консервативному прогнозу, ожидает в 2017 году урожай зерна в объеме 110 млн тонн против рекордных 120,67 млн тонн годом ранее. Однако эксперты предполагают, что урожай в этом году вновь будет рекордным. Например, профильное аналитическое агентство "Прозерно" прогнозирует сбор на уровне более 130 млн тонн, а Российский зерновой союз - 127-129 млн тонн.

Ряд регионов РФ также объявили, что ожидают рекордного сбора, несмотря на неблагоприятные погодные условия летом - где-то это были холод и дожди, где-то - жара и засуха. По данным министерства на 29 августа, сейчас сбор зерна по объемам идет с небольшим опережением прошлогодних результатов на ту же дату.

В 2016 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в России в хозяйствах всех категорий составил рекордные 120,67 млн тонн. По данным Росстата, урожай пшеницы в прошлом году составил 73,29 млн тонн.

При этом в 2015 году Россия собрала 104,8 млн тонн зерна, а предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008 году, когда аграрии собрали 108,1 млн тонн. Однако в советское время урожай с территории современной России был и больше, что достигалось за счет огромных посевных площадей. Так, в 1978 году было собрано 127,8 млн тонн зерна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
2
Полиция задержала водителя грузовика, сбившего людей в центре Москвы
3
Курбатова рассказала о причинах своего выдворения с Украины
4
В Краснодаре задержан третий подозреваемый в нападении на полицейских
5
Джабраилова отпустили под подписку о невыезде
6
NY Post: в Нью-Йорке обезглавили памятник Христофору Колумбу
7
СМИ: принцесса Диана была в сознании и могла говорить после автокатастрофы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама