Минсельхоз повысил прогноз урожая зерна до 110 млн тонн

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минсельхоз повысил прогноз по урожаю зерна в этом году до 110 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на главу ведомства Александра Ткачева.
"Прогноз по урожаю зерна еще будет уточняться, в Поволжье и Сибири еще только приступили к уборке, пока планируем собрать 110 млн тонн", - сказал он.
Ранее Ткачев заявлял, что урожай зерновых может составить 105 млн тонн, но в случае хорошей погоды допускал урожай на уровне 110 млн тонн.
В то же время, эксперты прогнозируют, что урожай в 2017 году вновь будет рекордным. Например, профильное аналитическое агентство "Прозерно" прогнозирует сбор на уровне более 130 млн тонн, а Российский зерновой союз - 127-129 млн тонн.
В 2016 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в России в хозяйствах всех категорий составил рекордные 120,67 млн тонн. По данным Росстата, урожай пшеницы в прошлом году составил 73,29 млн тонн.
При этом в 2015 году Россия собрала 104,8 млн тонн зерна, а предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008 году, когда аграрии собрали 108,1 млн тонн. Однако в советское время урожай с территории современной России был и больше, что достигалось за счет огромных посевных площадей. Так, в 1978 году было собрано 127,8 млн тонн зерна.