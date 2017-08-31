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Инфляционные ожидания россиян в августе упали до минимума за всю историю наблюдений

Экономика и бизнес
31 августа, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

По данным опроса "инФОМ", медианное значение ожидаемой населением инфляции на следующие 12 месяцев понизилось до 9,5%

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян в августе 2017 года уменьшились относительно июльского показателя до минимума за всю историю наблюдений, и медианное значение ожидаемой населением инфляции на следующие 12 месяцев понизилось на 1,2 п. п., до 9,5%. Такие данные приводятся в опросе "инФОМ" (институт фонда "Общественное мнение"), подготовленном по заказу ЦБ РФ.

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"Нормализация рыночной конъюнктуры на рынке плодоовощной продукции на фоне поступления нового урожая способствовала тому, что среди причин ускорения роста цен в августе респонденты значительно реже указывали на снижение урожая овощей и фруктов изза плохой погоды", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что мнение респондентов о достижении инфляцией целевого уровня в 2017 году практически не изменялось в последние месяцы. Так, около половины ответивших считают, что инфляция будет заметно выше целевого уровня (4%) как в конце 2017 года, так и в трехлетней перспективе. Вероятно, это связано с инерционностью инфляционных ожиданий. Сложившийся характер инфляционных ожиданий указывает на сохраняющиеся проинфляционные риски. Однако закрепление инфляции вблизи целевого уровня (4%) в условиях сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики будет способствовать дальнейшему снижению инфляционных ожиданий.

Опрос "инФОМ" проводился с 8 по 15 августа 2017 года в 105 населенных пунктах 55 субъектов РФ. В опросе приняли участие две тысячи человек.

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