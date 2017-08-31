Инфляционные ожидания россиян в августе упали до минимума за всю историю наблюдений

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян в августе 2017 года уменьшились относительно июльского показателя до минимума за всю историю наблюдений, и медианное значение ожидаемой населением инфляции на следующие 12 месяцев понизилось на 1,2 п. п., до 9,5%. Такие данные приводятся в опросе "инФОМ" (институт фонда "Общественное мнение"), подготовленном по заказу ЦБ РФ.
"Нормализация рыночной конъюнктуры на рынке плодоовощной продукции на фоне поступления нового урожая способствовала тому, что среди причин ускорения роста цен в августе респонденты значительно реже указывали на снижение урожая овощей и фруктов изза плохой погоды", - говорится в результатах исследования.
Отмечается, что мнение респондентов о достижении инфляцией целевого уровня в 2017 году практически не изменялось в последние месяцы. Так, около половины ответивших считают, что инфляция будет заметно выше целевого уровня (4%) как в конце 2017 года, так и в трехлетней перспективе. Вероятно, это связано с инерционностью инфляционных ожиданий. Сложившийся характер инфляционных ожиданий указывает на сохраняющиеся проинфляционные риски. Однако закрепление инфляции вблизи целевого уровня (4%) в условиях сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики будет способствовать дальнейшему снижению инфляционных ожиданий.
Опрос "инФОМ" проводился с 8 по 15 августа 2017 года в 105 населенных пунктах 55 субъектов РФ. В опросе приняли участие две тысячи человек.