ЦБ: ослабление рубля в июле было вызвано временным факторами

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Ослабление российской валюты в июле по отношению к доллару США было вызвано временными факторами, ситуация на валютном рынке остается достаточно стабильной, сообщил ТАСС заместитель директора Департамента денежно-кредитной политики Банка России Александр Полонский.

"По нашим оценкам, в настоящее время ситуация на валютном рынке остается достаточно стабильной. Июльское ослабление рубля было вызвано преимущественно временным факторами. В частности, экспортные продажи иностранной валюты в июле были довольно низкими. По оценкам Банка России, объем дневных операций был примерно на $50 млн меньше, чем ожидалось при сложившейся цене на нефть. Это могло быть связано с тем, что довольно много валюты было продано экспортерами в апреле-мае на фоне ожиданий укрепления рубля", - отметил Полонский.

Он также напомнил, что валюту в июле также покупали нерезиденты после получения ими дивидендов от российских компаний.

Вместе с тем, по словам Полонского, возросли вложения иностранных инвесторов в российские акции и облигации, несмотря на расширение внешних санкций. "Этому способствовали привлекательный курс рубля и недооцененность российских ценных бумаг по сравнению с бумагами других стран с формирующимися рынками", - заметил он.

Роль усиления напряженности

В ежемесячном комментарии ЦБ "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки" отмечается, что усиление напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном не препятствовало увеличению вложений иностранных инвесторов в российские акции и облигации в июле.

"Несмотря на рост геополитической напряженности и ужесточение санкций, иностранные инвесторы увеличили свои вложения в российские бумаги. По итогам месяца (июль 2017 года - прим. ред.) нерезиденты приобрели на Московской бирже ОФЗ и акции на нетто основе на 36 и 42 млрд руб., соответственно", - констатирует регулятор.

По оценкам Банка России, этому способствовали недооцененность российских акций и облигаций на фоне бумаг других стран с формирующимися рынками, а также привлекательный курс рубля.

Регулятор отмечает, что высокую активность на рынке ОФЗ проявляли также коллективные инвесторы, в частности, негосударственные пенсионные фонды. За прошедший месяц их вложения в гособлигации выросли на 77,4 млрд руб., что является рекордным значением как минимум за последние четыре года.

Зависимость от нефти

В тексте документа также говорится, что зависимость рубля от нефтяных котировок в июле находилась вблизи исторических минимумов.

По итогам июля рубль ослаб к доллару США на 1,5%, несмотря на ослабление доллара США к другим мировым валютам и рост нефтяных котировок. Основными причинами этого ЦБ РФ называет небольшие продажи валюты экспортерами и обратную конвертации в валюту полученных дивидендов нерезидентами.

"Слабые продажи валюты экспортерами, возможно, были связаны с повышенными продажами валютной выручки отдельными компаниями в апреле - мае на фоне ожиданий укрепления рубля. Кроме того, ослаблению рубля также способствовало введение США новых санкций против России, которые ограничат деятельность нефтедобывающих компаний. На фоне этого эластичность рубля по нефти находилась вблизи своих исторических минимумов. Снизившаяся зависимость рубля от нефтяных котировок привела к соответствующему уменьшению волатильности курса рубля к доллару США", - отмечается в документе.

Структурный профицит ликвидности

В материалах банка говорится, что в августе сохранятся структурный профицит ликвидности в российском банковском секторе. "В августе 2017 г. ожидается сохранение структурного профицита ликвидности в банковском секторе. Как и ранее, краткосрочный возврат к дефициту возможен в конце периода усреднения обязательных резервов", - отмечает ЦБ РФ.

Регулятор отмечает, что в июле в банковском секторе также сохранялся структурный профицит ликвидности.

При этом, по данным ЦБ РФ, несмотря на значительный объем выплаченного Агентством по страхованию вкладов в июле страхового возмещения вкладчикам (порядка 150 млрд рублей - прим. ТАСС), эти операции не оказали существенного влияния на ликвидность банковского сектора.

"Это связано с тем, что банки-агенты в соответствии с заключенными с ГК АСВ договорами сначала возвращают деньги вкладчикам из собственных средств, а компенсацию от ГК АСВ получают позднее. Поскольку большинство вкладчиков предпочло сохранить полученные деньги в безналичной форме, оттока ликвидности из банковского сектора не произошло", - констатирует ЦБ, подчеркивая, что приток средств по итогам проведенных операций возможен в последующие месяцы.