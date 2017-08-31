Источник: РФ в августе перевыполнила план по сокращению добычи нефти по сделке с ОПЕК

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Среднесуточная добыча нефти в России в августе составила 1,489 млн тонн в сутки, что на 2,8% ниже уровня октября 2016 года (1,532 млн тонн), взятому за базовый уровень в соглашении с ОПЕК о сокращении добычи нефти. Об этом ТАСС сообщил источник, располагающий данными статистики на конец месяца по добыче нефти в стране.

В середине августа добыча держалась на уровне 1,491 млн тонн, что соответствовало заявленному плану сократить добычу на 2,7% к октябрю. Россия согласилась удерживать добычу до марта 2018 года на 300 тыс. баррелей ниже уровня октября.

Тонкости статистики

Официальная российская статистика ведет учет добычи в тоннах, в то время как ОПЕК - в баррелях. В Минэнерго РФ неоднократно подчеркивали, что использовать коэффициент 7,33, применяемый для перевода экспортной российской нефти Urals из тонн в баррели, нельзя. Об этом же ТАСС говорил и глава Минэнерго Александр Новак. По его словам, "средний коэффициент есть, но когда речь идет о добыче, то к каждому виду нефти применяется свой коэффициент".

В октябре, по его словам, Россия добывала 11,247 млн баррелей. В начале августа Минэнерго представила данные в ОПЕК о том, что в июле добывала 10,950 млн. Разница в этих цифрах составляет 297 тыс., что почти соответствует размеру квоты.

Другой аналитический центр - Международное энергетическое агентство (МЭА) - оценило июльскую добычу России в 11,321 млн баррелей. По данным агентства, Россия в июле выполняла соглашение с ОПЕК на 92%, снизив добычу на 276 тыс. баррелей от 11,597 млн в октябре.

Согласно данным статистики на конец августа, почти все крупные нефтяные компании страны удерживали добычу в рамках квоты. Так, среднесуточная добыча у "Роснефти" (без учета "Башнефти") составила 515 тыс. тонн против 512 тыс. тонн в середине месяца. Добыча "Лукойла" сохранилась на уровне 222,6 тыс. тонн и "Сургутнефтегаз" - 164,5 тыс. тонн.

Как сообщалось ранее, Россия и ОПЕК продлили действие соглашения об ограничении добычи еще на девять месяцев с 1 июля до конца марта 2018 года на прежних условиях. По словам министра энергетики Александра Новака, российские нефтяники поддержали позицию Минэнерго о необходимости продления договоренности.

На текущей повестке ОПЕК+ вопрос о том, нужно ли продлевать соглашение после марта 2018 года. Эту идею, в частности, поддерживает Саудовская Аравия.