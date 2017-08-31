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Глава польской PGNiG не исключил, что газовым соглашением с РФ займутся следователи

Экономика и бизнес
31 августа, 18:52 UTC+3 ВАРШАВА 31, августа. /ТАСС

Председатель правления PGNiG считает, что соглашение между Польшей и Россией на поставки в республику российского газа невыгодны для страны

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ВАРШАВА, 31 августа. /ТАСС/. Председатель правления польской энергетической компании PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво") Петр Возняк не исключил проведения в республике расследования по поводу заключения между Польшей и Россией соглашения на поставки в республику российского газа. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью информационному ресурсу wPolsce.pl.

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"Не исключаю, что следственная комиссия должна заняться газовым соглашением с Россией", - сказал Возняк, подчеркнув, что условия этого договора для Польши не выгодны и стоит проверить, как дошло до подписания такого документа. "Интересно, что до настоящего момента никто не пытался оценить этого с использованием критериев, при помощи которых обычно оцениваются гораздо менее масштабные для экономики предприятия. Возможно, пришло время", - добавил глава PGNiG.

Ранее польское издание "Сети" (Sieci) опубликовало статью, в которой утверждается, что во время заключения в 2010 году российско-польского соглашения на поставки газа занимавший тогда пост вице-премьера Вальдемар Павляк договорился о поставках в республику 1 млрд кубометров газа и планировал подписать соглашение на срок до 2045 года. По словам Возняка, "Польша могла бы на три поколения оказаться зависимой от российского газа", - указал он.

Польша потребляет в год 15 млрд кубометров газа. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное получает за счет импорта. Главный поставщик газа в Польшу - российский "Газпром", на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд кубометров газа. В прошлом году республика воспользовалась услугами альтернативных поставщиков и закупила в РФ только 8 млрд кубометров газа, покрыв остальные потребности на немецкой бирже.

Власти республики заявили, что страна стремится найти замену поставкам газа из России в течение пяти лет - до 2022 года, когда завершается срок действия долгосрочного договора с "Газпромом" на поставки в республику российского газа.

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