"Транснефть": новые санкции США не повлияют на выполнение обязательств компании

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новые санкции США не повлияют на выполнение обязательств "Транснефти" перед российскими и зарубежными партнерами, заявил вице-президент компании Михаил Маргелов в интервью журналу "Международная жизнь".

"Действительно, законодательная инициатива американского Сената предлагает налагать санкции на компании, которые инвестируют или иным образом способствуют наращиванию потенциала России в сфере строительства трубопроводной инфраструктуры, обеспечивающей экспорт энергоносителей. Но эти санкции не затрагивают нашу компанию. ПАО "Транснефть" работает только в рублевой зоне и получает за свои услуги по транспортировке жидких углеводородов утвержденный ФАС России тариф. Уверен, санкции не могут повлиять на выполнение наших обязательств как перед грузоотправителями, так и грузополучателями, а также перед зарубежными трубопроводными компаниями, являющимися партнерами нашей компании, в том числе в рамках МАТН (Международная ассоциация транспортировщиков нефти)", - сказал он.

Вице-президент компании добавил, что "Транснефть" подошла к вопросу импортозамещения очень серьезно и в настоящее время практически не зависит от поставок оборудования из-за рубежа. "Доля отечественного оборудования, закупаемого организациями системы "Транснефть", в стоимостном выражении от всего объема закупок составила в прошлом году 92%", - сказал он.

О санкциях

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ.

Согласно закону США, санкции могут быть введены против любого юридического или физического лица, инвестирующего в строительство российских экспортных трубопроводов. Под действие закона также подпадает любое юридическое лицо, которое продает, сдает в аренду или предоставляет товары, услуги, технологии, информацию и оказывает другие виды поддержки, которые содействуют проводимым Россией работам по ремонту, обслуживанию, строительству или модернизации экспортных трубопроводов, если стоимость таких работ равна или превышает $1 млн (или $5 млн в течение 12 месяцев).

Кроме того, по усмотрению президента США, санкции могут включать запрет американским компаниям или банкам предоставлять кредиты, покупать акции или облигации компаний, попавших под санкции, осуществлять валютные сделки, экспортировать товары, услуги, технологии лицам, попавшим под санкции, а также осуществлять денежные переводы через финансовые институты в пользу этих лиц и использовать любую собственность, подпадающую под юрисдикцию США, в пользу этих лиц.

На должностных лиц предприятий, попавших под санкции, могут распространяться ограничения при выдаче въездных виз США. Хотя в тексте закона говорится о том, что президент США может вводить санкции по согласованию с союзниками США, в настоящий момент мало ясности, как это может быть реализовано на практике, и закон уже вызвал недовольство Европейского союза, поскольку ставит под угрозу европейские компании, участвующие в строительстве "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".

Кроме того, через 180 дней после вступления в действие закона должностные лица США должны подготовить отчет для Конгресса, в котором будет проанализировано влияние расширения санкций на российский государственный долг, на российские квазигосударственные предприятия и на российских олигархов. В результате могут быть приняты дополнительные санкции, что усилит негативное отношение инвесторов и подрядчиков к российскому рынку.