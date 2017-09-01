В суд подано заявление о банкротстве старейшего книжного магазина Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Петербургская сбытовая компания подала в Арбитражный суд заявление о банкротстве старейшего книжного города - ОАО "Торговая фирма" Санкт-Петербургский дом книги", - из-за долга за электроэнергию в 792 тыс. рублей. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба компании-истца.

Компании принадлежит самый известный книжный магазин Петербурга - "Дом книги", - располагающийся в Доме Зингера на Невском проспекте в Петербурге.

"Сегодня АО "Петербургская сбытовая компания" подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о банкротстве ОАО "Торговая фирма "Санкт-Петербургский дом книги", задолженность которого за потребленную электроэнергию составляет 792 тыс. рублей за период с января 2015 по декабрь 2016 года, с март 2017 года и с мая по июль 2017 года. Всего в 2017 году за период с января по август от потребителя поступила оплата в размере порядка 103 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Летом 2012 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил городскому комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации принять все меры, чтобы спасти "Дом книги". В октябре 2016 года новый инвестор погасил долги компании в размере 176 млн рублей, дело о банкротстве было прекращено. Тогда же представитель инвестора сообщил о намерении расширить торговую сеть "Дома книги" на 10-15 магазинов.

О "Доме книги"

В 1776-1777 годах на месте будущего "Дома книги" было возведено трехэтажное здание, а во второй половине XIX века был надстроен еще один этаж. В здании расположились нотный магазин К. Ф. Гольца и книжный А. Дейбнера. Затем здание надстраивалось и в настоящий момент имеет семь этажей, увенчанных стеклянным шаром. Это было одно из первых зданий в стиле модерн в исторической части Петербурга.

В 1919-1920 годах в "Доме книги" была сосредоточена почти вся книжная торговля Петрогосиздата. Во время блокады Ленинграда он продолжал работать. В 2004 году Петербургское агентство недвижимости приступило к капитальному ремонту и реставрационным работам, согласованным с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и Росохранкультурой.

АО "Петербургская сбытовая компания" (единственный акционер компании - "Интер РАО") является поставщиком электроэнергии Санкт-Петербурга, Ленинградской и Омской областей, обслуживает свыше 3 млн бытовых потребителей и более 60 тыс. потребителей - юридических лиц.