"Газпром" увеличил поставки газа будущим потребителям по проекту "Турецкий поток"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. "Газпром" в январе-августе увеличил поставки газа в страны, которые в будущем могут стать потребителями этого топлива по проекту "Турецкий поток", говорится в сообщении российского газового холдинга.

Так, выросли поставки российского газа в Турцию, на юг и юго-восток Европы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт в Турцию увеличился на 22,3%, в Грецию - на 14,3%, в Сербию - на 36,7%, в Болгарию - на 10,1%, в Венгрию - на 26,6%.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что экспорт "Газпрома" по итогам восьми месяцев 2017 года вырос на 12,1% - до 126,3 млрд куб. м газа.