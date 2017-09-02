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"Газпром" увеличил поставки газа будущим потребителям по проекту "Турецкий поток"

Экономика и бизнес
2 сентября, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

Как сообщили в газовом холдинге, поставки газа выросли в Турцию и на юг и юго-восток Европы

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. "Газпром" в январе-августе увеличил поставки газа в страны, которые в будущем могут стать потребителями этого топлива по проекту "Турецкий поток", говорится в сообщении российского газового холдинга.

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Газопровод "Турецкий поток". Досье

Так, выросли поставки российского газа в Турцию, на юг и юго-восток Европы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт в Турцию увеличился на 22,3%, в Грецию - на 14,3%, в Сербию - на 36,7%, в Болгарию - на 10,1%, в Венгрию - на 26,6%.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что экспорт "Газпрома" по итогам восьми месяцев 2017 года вырос на 12,1% - до 126,3 млрд куб. м газа.

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Персоны
Миллер, Алексей Борисович
Страны
Турция Греция Россия Сербия Венгрия Болгария
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