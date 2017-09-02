"Роснефть": запасы "Башнефти" позволят сохранять нынешний уровень добычи 27 лет

УФА, 2 сентября. /ТАСС/. Объем запасов нефти в Башкирии позволит компании "Башнефть" сохранять добычу на нынешнем уровне еще как минимум 27 лет. Об этом сообщил в субботу вице-президент "Роснефти" по нефтепереработке Александр Романов на торжественном собрании в Уфе в честь 85-летия башкирской нефти.

"Извлекаемые запасы нефти на месторождениях компании в Башкирии оцениваются в 430 млн тонн, что позволяет добывать нефть на нынешнем уровне еще 27 лет. Более того, разведка продолжается - значит, будут новые запасы", - сказал Романов.

Согласно годовому отчету "Башнефти", в 2016 году добыча нефти на разрабатываемых лицензионных участках составила 21,4 млн тонн, что на 7,3% превышает показатель 2015 года.

В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".