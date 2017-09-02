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"Роснефть": запасы "Башнефти" позволят сохранять нынешний уровень добычи 27 лет

Экономика и бизнес
2 сентября, 15:27 UTC+3 УФА УФА 2, сентября. /ТАСС

Согласно годовому отчету "Башнефти", в 2016 году добыча нефти составила 21,4 млн тонн

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УФА, 2 сентября. /ТАСС/. Объем запасов нефти в Башкирии позволит компании "Башнефть" сохранять добычу на нынешнем уровне еще как минимум 27 лет. Об этом сообщил в субботу вице-президент "Роснефти" по нефтепереработке Александр Романов на торжественном собрании в Уфе в честь 85-летия башкирской нефти.

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"Извлекаемые запасы нефти на месторождениях компании в Башкирии оцениваются в 430 млн тонн, что позволяет добывать нефть на нынешнем уровне еще 27 лет. Более того, разведка продолжается - значит, будут новые запасы", - сказал Романов.

Согласно годовому отчету "Башнефти", в 2016 году добыча нефти на разрабатываемых лицензионных участках составила 21,4 млн тонн, что на 7,3% превышает показатель 2015 года.

В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".

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Романов, Александр Владимирович
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