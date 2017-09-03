СМИ: первый объект под кредит Нового банка развития БРИКС частично заработал в КНР

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Китайские власти объявили о запуске начальной фазы первого энергетического объекта по линии кредитования Нового банка развития (НБР) БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР - прим. ТАСС). Об этом в воскресенье сообщило агентство Синьхуа.

К настоящему моменту заработала секция, генерирующая 6,8 МВт электроэнергии. Проект по созданию солнечной энергетической установки мощностью 100 Мвт реализуется при участии министерства финансов КНР. Общая стоимость контракта, подписанного еще в декабре 2016 года, составляет 525 млн юаней ($76 млн). Ожидается, что станция будет полностью отстроена за 17 лет.

НБР БРИКС был создан в 2014 году при участии государств-членов объединения для финансирования инфраструктурных объектов с целью стимулирования экономического развития стран с формирующейся рыночной экономикой. Первый заем в размере $811 млн был одобрен весной 2016 года.