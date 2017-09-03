Россия в августе сократила добычу нефти на 344,9 тыс. баррелей в сутки

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россия выполняет свои обязательства по соглашению ОПЕК+, объем сокращения добычи в августе составил 344,9 тыс. баррелей по сравнению с октябрем прошлого года.

Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"По итогам августа 2017 года объем сокращения добычи нефти составил 344,9 тыс. баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года. Таким образом, Россия полностью выполняет все добровольно взятые на себя обязательства", - сказал он.

В конце 2016 года ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, договорились о сокращении среднесуточной добычи нефти на 1,8 млн баррелей. Россия, в частности, обязалась сократить производство на 300 тыс. баррелей в сутки. В мае 2017 года действие соглашения было продлено до апреля 2018 года.