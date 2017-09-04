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Суд в Челябинске отказал АФК "Система" в отмене обеспечительных мер по иску "Роснефти"

Экономика и бизнес
4 сентября, 9:27 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Ранее суд первой инстанции наложил обеспечительные меры на принадлежащие АФК 31,76% акций МТС, 100% акций сети клиник "Медси" и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) в понедельник оставил без удовлетворения жалобу АФК "Система" об отмене обеспечительных мер по иску "Роснефти", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил определение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказал судья.

Ранее суд первой инстанции по ходатайству "Роснефти" и "Башнефти" наложил обеспечительные меры на принадлежащие АФК "Система" 31,76% акций телекоммуникационной компании МТС, 100% акций сети клиник "Медси" и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК).

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев отмечал, что арест имущества по иску к АФК "Система" - абсолютно нормальная процедура в случае имущественных исков. По его словам, данная мера направлена, в том числе на защиту прав акционеров "Роснефти".

Прения сторон

Представитель АФК "Система" в суде утверждал, что заявители обосновали иск о наложении обеспечительных мер доводами предположительного характера. Кроме того, при надлежащей оценке стоимости арестованных активов видно, что их стоимость превышает на 90% объем заявленных требований.

Представитель "Система-Инвест" добавил, что нет оснований для принятия обеспечительных мер. В частности нет действий, предпринимаемых ответчиками для вывода активов.

Представитель "Роснефти" сказала в суде, что основания для отмены мер не доказаны. Есть реальная угроза неисполнения решения суда.

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"
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