СЯМЭНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Российские эксперты дали положительную оценку по одному из терминалов аэропорта Каира в Египте. Об этом заявил журналистам глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"На встрече президентов РФ и Египта я буду докладывать главам наших государств о том, что проделана большая работа египетской стороной по усилению норм авиационной и транспортной безопасности египетских аэропортов, в первую очередь аэропорта Каира. Наши специалисты, несколько раз обследовав ситуацию с безопасностью в Терминале 2 аэропорта Каира, дают позитивный анализ того, что они увидели", - сказал Соколов.

При этом министр отказался отвечать на вопрос, намерен ли он на предстоящей встрече двух президентов давать рекомендации о возможности возобновления авиасообщения в связи с положительной оценкой экспертов одного из терминалов.

Как сообщалось ранее, последний раз российские авиаспециалисты инспектировали аэропорт Каира в конце июля. Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщал, что правительство примет решение о возобновлении авиасообщение с Египтом только после подтверждения уровня безопасности аэропортов этой страны специалистами.

Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 года. Авиасообщение было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт- Петербург.