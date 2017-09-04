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Страны БРИКС изучат идею РФ о создании общей платформы энергетических исследований

Экономика и бизнес
4 сентября, 10:20 UTC+3 СЯМЭНЬ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС

Лидеры "пятерки" планируют совместно продвигать "наиболее эффективные методы использования ископаемого топлива и более широкое использование газа, ядерной и гидроэнергии", говорится в декларации

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СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Страны БРИКС поддержали предложение России о создании единой платформы энергетических исследований. Об этом говорится в Сямэньской декларации, принятой в понедельник лидерами "пятерки" на саммите.

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"Мы поддерживаем продолжение диалога о создании платформы энергетических исследований БРИКС и настоятельно призываем соответствующие структуры продолжать способствовать совместным исследованиям в сфере энергоэффективности и сотрудничества в области энергетики", - говорится в документе.

Лидеры стран БРИКС высказались в пользу укрепления энергетического сотрудничества в рамках объединения. "Мы признаем, что устойчивое развитие, доступ к энергетике и энергетическая безопасность являются ключевыми факторами общего процветания и будущего нашей планеты", - отмечается в декларации.

"Мы будем способствовать развитию открытых, гибких и транспарентных рынков энергетического сырья и технологий в области энергетики. Мы будем вместе продвигать наиболее эффективные методы использования ископаемого топлива и более широкое использование газа, ядерной и гидроэнергии, что будет способствовать переходу к экономике с низким уровнем выбросов, расширению доступа к энергии и устойчивому развитию", - заявили лидеры "пятерки". "В этой связи мы подчеркиваем важность предсказуемости в доступе к технологиям и финансированию для повышения потенциала гражданской ядерной энергетики, что будет способствовать устойчивому развитию стран БРИКС", - подчеркивается в декларации.

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