ФАС не будет возбуждать дело в отношении "Альфа Капитала"

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России решила не возбуждать дело в отношении управляющей компании "Альфа Капитал" после письма ее сотрудника о рисках в банке "Открытие", Бинбанке, Промсвязьбанке и Московском кредитном банке. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
"ФАС России приняла решение не возбуждать дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО УК "Альфа Капитал". 31 августа в ФАС России поступило письмо ООО УК "Альфа Капитал", свидетельствующее об устранении им признаков недобросовестной конкуренции и выполнении предупреждения ведомства", - говорится в сообщении ФАС.